Một cổ phiếu tăng giá gần 500% nhờ sự hồi sinh của trò chơi đập bóng ‘huyền thoại’

Các cổ phiếu liên quan đến trò chơi pachinko của Nhật Bản ghi nhận đà tăng thần tốc khi các quy định được nới lỏng và công nghệ chơi game mới thu hút thêm nhiều người chơi hơn.

Tsuburaya Fields Holdings Inc., một nhà sản xuất máy chơi pachinko, chứng kiến cổ phiếu tăng gần 500% trong 12 tháng qua và là doanh nghiệp có thành tích tốt nhất trong chỉ số Topix.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất khác bao gồm Gamecard-Joyco Holdings Inc., Mamiya-Op Co., và Daikoku Denki Co. cũng tăng hơn 90%, khi quy định liên quan đến Covid-19 được nới lỏng và công nghệ hiện đại hơn đã thúc đẩy sự hồi sinh của trò chơi giống như pinball.

Cụ thể, giới chức Nhật Bản đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch được áp dụng từ năm 2020. Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo gần đây đã cho phép các quảng cáo về pachinko xuất hiện trở lại sau 10 năm.

Cổ phiếu các nhà sản xuất máy pachinko của Nhật Bản tăng phi mã so với năm trước.

Satoshi Kurihara – nhà phân tích cấp cao tại SBI Securities Co., cho hay: “Nhu cầu đặc biệt trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục tăng lên trong ít nhất là trung hạn.” Ông nói thêm rằng, những quy tắc của ngành này có xu hướng thay đổi từ hạn chế gắt gao sang được nới lỏng sau mỗi thập kỷ và việc dỡ bỏ một số quy định hiện tại sẽ có lợi cho các nhà sản xuất pachinko.

Ngoài ra, việc các công ty vận hành các máy pachinko “thông minh” cũng có thể tăng thêm mức độ phổ biến của trò chơi này. Những cỗ máy này không “trả thưởng” bằng xu hoặc bi như các máy truyền thống, nhằm mục đích hợp thức hóa hình thức chơi trò chơi và giúp việc vận hành các máy dễ dàng hơn.

Sega Sammy Holdings Inc. – công ty sản xuất máy pachinko và các video game, đã đưa ra dự báo lợi nhuận cho cả năm vào tháng trước. Cổ phiếu Sega Sammy tăng 17% từ đầu năm đến nay, với kỳ vọng máy pachinko thông minh sẽ thúc đẩy nhu cầu tăng mạnh hơn nữa sau khi các máy này được ra mắt vào tháng 11, thay thế cho các máy kiểu “đánh bạc”.

Pachinko thu hút người chơi từ mọi giới tính, lứa tuổi.

Pachinko là một trò chơi cực kỳ phổ biến ở Nhật Bản, trước đây có thể bắt gặp gần như ở khắp mọi nơi, đặc biệt là gần các ga tàu điện ngầm. Đa số người Nhật tìm đến trò chơi này để giải trí, giải tỏa căng thẳng nhưng một số lại chơi để kiếm sống.

Ở các máy truyền thống, người chơi sẽ phải mua bi với giá 4 yên/viên, sau đó cho bi vào máy, các viên bi sẽ được thả xuống bàn chơi và được điều khiển bằng 2 chiếc “càng” để đẩy vào các ô có điểm thưởng. Nếu thắng, người chơi sẽ có thêm bi và xu, sau đó có thể đổi ra tiền hay các phần quà ngay tại cửa hàng.

Pachinko được người chơi ở mọi lứa tuổi, mọi giới tính say mê. Ở giai đoạn hoàng kim, Nhật Bản có đến 45.000 cửa hàng pachinko và dù đã giảm nhưng vẫn có khoảng 17 triệu người chơi mỗi năm.

Trung bình, một người chơi pachinko tốn khoảng 205 USD mỗi lần chơi và mất đến 200 tỷ USD mỗi năm, gấp 30 lần doanh thu của các sòng bạc ở Las Vegas.

Chính phủ Nhật Bản đã cấm người dưới 18 tuổi chơi pachinko. Điều này cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến một lĩnh vực vốn là biểu tượng văn hóa độc đáo của xứ hoa anh đào.

Tham khảo Bloomberg