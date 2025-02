Một công ty báo lãi đột biến tăng gần 1.000%

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã: BAF) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với doanh thu thuần đạt 1.627 tỷ đồng, tăng 2 tỷ so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn lại được tiết giảm mạnh khiến lợi nhuận gộp gia tăng, cao gấp gần 6 lần cùng kỳ đạt giá trị 230 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty ghi nhận hơn 4 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 60% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm còn 20 tỷ đồng, ngược chiều, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận tăng 77% lên mức 46 tỷ đồng.

Kết quả, BAF báo lãi sau thuế hơn 109 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 29 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2024, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.554 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 324 tỷ đồng, tăng 969% (tương đương gấp gần 11 lần) so với năm 2023 . Như vậy, so với kế hoạch đề ra, công ty đã vượt 6% mục tiêu lợi nhuận.

Theo giải trình, công ty cho biết kết quả này chủ yếu nhờ thị trường giá heo năm 2024 tăng mạnh, duy trì ở mức trên 60.000 đồng/kg và tiệm cận 70.000 đồng/kg. Sản lượng heo cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ, góp phần đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận.

Giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi trong năm 2024 cũng giảm so với trước, góp phần giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả chăn nuôi.

Cũng theo BAF, chênh lệch lợi nhuận luỹ kế 12 tháng một phần đã được giải thích trong quý 1 từ khoản lợi nhuận đáng kể đã được ghi nhận từ việc bán lô đất Mai Chí Thọ. Khu đất này ban đầu được dự định để phát triển tòa nhà văn phòng mới của BaF. Tuy nhiên, với việc công ty chuyển đến địa điểm hiện tại phù hợp hơn vào năm 2023, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, việc giữ lại tài sản được cho là không cần thiết, công ty đã quyết định chuyển nhượng để tập trung nguồn lực vào kinh doanh chăn nuôi cốt lõi.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản công ty đạt gần 7.467 tỷ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn đạt 429 tỷ đồng, tăng nhẹ vài tỷ đồng so với đầu năm; hàng tồn kho ghi nhận 2.152 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 2.940 tỷ đồng, chiếm 39% tổng nguồn vốn. Nợ phải trả ghi nhận mức 4.526 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn ghi nhận gần 842 tỷ đồng, nợ dài hạn 1.262 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 9% so với thời điểm đầu năm.

Ở một diễn biến liên quan, từ sau nửa cuối năm 2024 đến nay, BaF Việt Nam đã liên tục thông báo kế hoạch thâu tóm nhiều công ty chăn nuôi khác.

Mới nhất, BAF đã nhận chuyển nhượng 60% vốn góp tại Công ty TNHH Chăn nuôi Nhất Quyết và Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Phát trong tháng đầu năm 2025. Hai công ty chăn nuôi này có cùng mức vốn điều lệ 60 tỷ đồng, tọa lạc tại tỉnh Bình Phước.