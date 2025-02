Một công ty bất động sản vừa có thêm gần 200 tỷ vốn hóa trong buổi sáng

Sáng 3/2 – phiên giao dịch đầu xuân Ất Tỵ, cổ phiếu QCG của Công ty Quốc Cường Gia Lai bất ngờ tăng kịch trần gần 7% lên giá tím, đạt 11.150 đồng/cp. Vốn hóa thị trường của công ty nhanh chóng tăng hơn 192 tỷ đồng lên gần 3.100 tỷ đồng.

Đà tăng của QCG diễn ra sau khi doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh đầy khởi sắc. Doanh thu quý 4 đạt 486 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn, công ty này lãi gộp 157 tỷ đồng, gấp 4 lần quý 4/2024. Kết quả, lãi ròng của QCG đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng 300% so với quý 4/2023.

Lũy kế cả năm 2024, doanh thu thuần đạt 729 tỷ đồng, tăng 68,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, gấp hơn 22 lần so với năm 2023. So với kế hoạch, Quốc Cường Gia Lai đã hoàn thành 56% doanh thu và 88% lợi nhuận đề ra. Đáng chú ý, dòng tiền hoạt động kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai dương trong khi năm trước là số âm.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt 9.795 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp này gấp 4 lần cùng đạt gần 115 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với đầu quý. Hàng tồn kho ở mức 6.638 tỷ đồng với gần như là chi phí xây dựng và giải phóng mặt bằng các dự án. 

Liên quan Vạn Thịnh Phát, Quốc Cường Gia Lai buộc trả lại bà Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng trong vụ hợp đồng với Sunny Island liên quan dự án Phước Kiển. BCTC quý 4 của công ty vẫn ghi nhận số tiền 'phải trả' liên quan dự án này giữ nguyên con số 2.882 tỷ đồng, tương ứng phía công ty chưa có động thái hoàn trả sau phiên tòa.

Tính đến cuối năm 2024 ông Nguyễn Quốc Cường đang cho QCG vay 30 tỷ đồng. Em gái ông là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cũng cho công ty vay hơn 50 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ ông Cường - cho công ty vay 2 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Lại Thế Hà - Chủ tịch HĐQT QCG và con gái Lại Thị Hoàng Yến, cũng cho công ty vay tổng cộng 54,5 tỷ đồng.