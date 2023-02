Một công ty chứng khoán có vốn điều lệ nghìn tỷ sắp lên sàn

CTCP Chứng khoán An Bình đã thông qua Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, ngày 3/3 là ngày đăng ký cuối cùng .

Dự kiến, Chứng khoán An Bình sẽ lên sàn với mã chứng khoán là ABW, số lượng cổ phiếu lưu hành là hơn 101 triệu đơn vị.

Theo BCTC quý 4/2022, tại thời điểm 31/12/2022, cơ cấu cổ đông của Chứng khoán An Bình ghi nhận 5 cổ đông lớn, trong đó Tập đoàn Geleximco – CTCP nắm gần 464 triệu cổ phần, tỷ lệ 45,86%.

Theo tìm hiểu, Chứng khoán An Bình được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Giai đoạn cuối năm 2022, công ty thực hiện tăng vốn lên mức 1.011,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Chứng khoán An Bình đạt doanh thu đạt hơn 364 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng, giảm 14%. Đến cuối năm 2022, tổng tài sản của công ty chứng khoán này đạt 2.054 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm.