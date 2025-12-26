Một công ty chứng khoán sắp tăng vốn gấp 3 lần

Ngày 26/12, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ, nhằm bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.

Cụ thể, HĐQT ABS trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ ngay trong năm 2026 với tổng giá trị tăng thêm hơn 2.000 tỷ đồng. Kế hoạch này dự kiến được thực hiện thông qua hai phương thức là chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Đối với phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, ABS dự kiến phát hành 202,3 triệu cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:2, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được mua 02 cổ phiếu mới. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị từ đợt chào bán này ước tính đạt khoảng 2.023 tỷ đồng.

Ngoài ra, ABS cũng có kế hoạch phát hành tối đa 5 triệu cổ phiếu ESOP với tổng giá trị 50 tỷ đồng dành cho cán bộ, nhân viên công ty nhằm gắn kết lợi ích dài hạn của đội ngũ nhân sự với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của ABS sẽ tăng từ mức 1.011 tỷ đồng lên mức 3.084 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng hơn 205%. Ban lãnh đạo ABS xác định toàn bộ nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư tự doanh và nâng cao năng lực tài chính của công ty. Việc gia tăng năng lực tài chính được xem là yếu tố then chốt giúp ABS mở rộng thị phần và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường tài chính trong giai đoạn tới.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu đạt 341 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 130 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 26% và 26% so với 9 tháng năm 2024.