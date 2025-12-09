Một công ty trả gần 1 tỷ chỉ để công nhân chuyển chỗ làm – Tưởng ‘sộp’ lắm rồi nhưng nhân viên vẫn phản đối dữ dội

Nhà máy trong suốt của VW tại Dresden.

Cuối tháng này, Volkswagen sẽ ngừng sản xuất mẫu xe điện ID.3 tại nhà máy ở Dresden, được gọi là Nhà máy trong suốt, một cơ sở nổi tiếng với những bức tường kính từ sàn đến trần.

VW cho biết họ có kế hoạch giữ lại nhiều việc làm hơn dự kiến ban đầu tại địa điểm này. Công ty cũng đang đưa ra một khoản bồi thường hào phóng cho những nhân viên sẵn sàng chuyển đến trụ sở chính tại Wolfsburg.

Là một phần trong kế hoạch ngừng sản xuất tại nhà máy, VW ban đầu dự kiến chỉ giữ lại 135 vị trí. Nhưng đầu năm nay, giám đốc thương hiệu VW Thomas Schafer và chủ tịch hội đồng công nhân Daniela Cavallo đã đến thăm nhà máy để thông báo rằng 155 nhân viên sẽ ở lại. Nhà máy hiện có khoảng 250 nhân viên.

Để khuyến khích một số công nhân rời đi, VW đã đưa ra khoản tiền thưởng ký kết trị giá 30.000 euro (khoảng 35.000 USD – 922 triệu đồng) cho những công nhân sẵn sàng chuyển đến Wolfsburg, cách Dresden khoảng 300 km (186 dặm), theo tờ báo Đức Handelsblatt.

Mặc dù con số này nghe có vẻ hấp dẫn trên lý thuyết, một người tham dự cuộc họp nhân viên gần đây đã lưu ý rằng thông báo về khoản tiền thưởng đã vấp phải sự la ó từ đám đông.

Mặc dù Nhà máy trong suốt sẽ sớm không sản xuất bất kỳ mẫu xe VW nào, nhưng nơi đây sẽ trở thành nơi đặt trụ sở của một cơ sở đổi mới sáng tạo mới. Cơ sở này đang được thành lập với sự hợp tác của Đại học Công nghệ Dresden (TU Dresden).

Theo giám đốc điều hành VW Saxony, Thomas Edig, điều này mang đến cho cơ sở này "cơ hội trở thành Stanford của phương Đông".

Cơ sở này sẽ tập trung vào một loạt các lĩnh vực công nghệ cao bao gồm trí tuệ nhân tạo, vi điện tử, thiết kế chip, khoa học vật liệu, robot và công nghệ kinh tế tuần hoàn. Đại học Công nghệ Dresden sẽ thuê khoảng một nửa Nhà máy trong suốt, với sự hỗ trợ của VW thông qua các hợp đồng nghiên cứu.

Theo Handelsblatt, công nhân VW tại Dresden được đảm bảo việc làm đến năm 2030. Bắt đầu từ đầu năm 2026, họ cũng sẽ được đưa vào thỏa thuận thương lượng tập thể của VW, điều này sẽ mang lại mức lương cao hơn và các điều khoản tuyển dụng được cải thiện.