Một cựu Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị bắt

Ngày 21-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nguyên lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân, gồm: Lê Văn Biền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Hoàng Lộc Ninh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và Lê Năng Dũng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thọ Xuân về tội "Giả mạo trong công tác".

Nguyên chủ tịch huyện và 2 thuộc cấp ở Thanh Hóa bị bắt. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Các quyết định, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, mặc dù đơn vị chủ đầu tư mới chỉ tiến hành chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa Lam Sơn (tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân) với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng, tương ứng với diện tích được đền bù, giải phóng mặt bằng là 11.460,7 m2 và tương đương với 1/4 diện tích đất của dự án.

Tuy nhiên, Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng đã lợi dụng việc được giao là chủ tịch, phó chủ tịch và thành viên Hội đồng giải phóng mặt bằng đã soạn thảo, ký và gửi tờ trình cho UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa là chủ đầu tư đã thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, để đề nghị giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 41.975 m2 cho chủ đầu tư.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.