Một đại học danh tiếng là "cái nôi" đào tạo kỹ sư, KTS vừa ra mắt mạng lưới cựu sinh viên, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường

Sự kiện đánh dấu một bước ngoặt chiến lược trong tư duy phát triển của Nhà trường, là một tuyên ngôn mạnh mẽ về sự đoàn kết, và là hành động "kích hoạt" một nguồn lực vô giá, chuyển hóa sức mạnh tiềm ẩn của hàng vạn cựu học viên, sinh viên thành một động lực phát triển có tổ chức.

Qua gần sáu thập kỷ thành lập, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) đã cung cấp cho đất nước hàng chục ngàn kỹ sư, kiến trúc sư và các nhà quản lý xuất sắc. Sự thành công của họ chính là bảo chứng danh giá nhất cho chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, sức mạnh ấy tồn tại dưới dạng tiềm năng - các mối liên kết chủ yếu mang tính tự phát, nhỏ lẻ theo khóa, theo khoa hay theo khu vực địa lý.

Ý nghĩa quan trọng đầu tiên của GALA 15/11 chính là việc hệ thống hóa và chính thức hóa nguồn lực khổng lồ này.

Việc ra mắt HUCA là sự hình thành một "pháp nhân" có đầy đủ cấu trúc để vận hành hiệu quả. Việc công bố Ban điều hành mạng lưới quy tụ những cựu sinh viên tâm huyết và uy tín, giới thiệu Trung tâm Kết nối Cựu sinh viên làm đầu mối hoạt động, và đặc biệt là cho ra mắt HUCA App – một nền tảng công nghệ hiện đại – đã biến "cộng đồng" từ một khái niệm trừu tượng thành một "tổ chức" có khả năng hành động.

Sự kiện này đã chuyển hóa tập hợp những cá nhân thành đạt riêng lẻ thành một thực thể tập thể, có cấu trúc, sẵn sàng chung tay hành động vì mục tiêu chung. Đây là bước đi nền tảng để biến sức mạnh tiềm ẩn của cựu học viên, sinh viên thành một nguồn lực chiến lược, một đối tác phát triển toàn diện của Nhà trường.

Ý nghĩa thực tiễn và lớn lao nhất của buổi lễ chính là việc chính thức nhấn nút khởi động cho một hệ sinh thái phát triển toàn diện, hiện thực hóa tầm nhìn của HUCA xoay quanh ba trụ cột.

Đầu tiên là trụ cột Đào tạo, sứ mệnh giờ đây không còn là của riêng Nhà trường. Thông qua HUCA, các cựu sinh viên – những chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm thực tiễn – sẽ chính thức tham gia vào quá trình "đào tạo" và “huấn luyện”. Họ sẽ là những người cố vấn (mentor), người định hướng nghề nghiệp, người chia sẻ kiến thức chuyên đề, và thậm chí là người phản biện, góp ý cho chương trình đào tạo để bám sát hơn nhu cầu của thị trường lao động.

Tiếp theo là trụ cột Kết nối, cũng là chức năng cốt lõi. HUCA App và Trung tâm Kết nối sẽ là "xa lộ thông tin" tạo ra các liên kết đa chiều: Cựu sinh viên với Cựu sinh viên (để hợp tác kinh doanh); Cựu sinh viên với Sinh viên (để tuyển dụng, hướng dẫn); Cựu sinh viên với Nhà trường (để đóng góp nguồn lực, trí tuệ); và qua đó, là cầu nối chiến lược giữa Doanh nghiệp với Nhà trường.

Cuối cùng, trụ cột Phát triển là mục tiêu quan trọng. Sự phát triển này mang tính cộng hưởng: Sinh viên có định hướng tốt, ra trường có việc làm ngay. Cựu sinh viên phát triển sự nghiệp cá nhân thông qua mạng lưới. Doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực chất lượng cao. Và Nhà trường nâng cao uy tín, vị thế của mình.

GALA "Khơi nguồn và Kiến tạo" là một sự kiện mang tính dấu mốc, đặt nền móng cho một chương mới, nơi sức mạnh của Đại học Xây dựng Hà Nội được cộng hưởng từ chất lượng đào tạo nội tại và một cộng đồng cựu học viên, sinh viên hùng hậu, có tổ chức, luôn sẵn sàng "Kết nối - Phát triển" để cùng nhau "Xây dựng - Kiến tạo".