Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp báo lãi quý 3/2026 gấp trăm lần cùng kỳ, cổ phiếu liền "nhấn ga" tăng tốc

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp báo lãi quý 3/2026 gấp trăm lần cùng kỳ, cổ phiếu liền "nhấn ga" tăng tốc

Cổ phiếu này lập tức bứt phá mạnh, có thời điểm chạm trần ngày 16/10, qua đó đưa vốn hóa doanh nghiệp lên gần 17.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu SJS của CTCP SJ Group đang có nhịp tăng đáng chú ý sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 3.

Khép lại phiên 16/10, SJS tăng 6,3% lên 57.100 đồng/cp, có thời điểm chạm giá trần. Trước đó, cổ phiếu này đã tăng hết biên độ trong phiên 15/10, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên gần 17.000 tỷ đồng. Dù vậy, thị giá cổ phiếu vẫn kém đôi chút so với vùng giá kể từ đầu năm.

Một doanh nghiệp báo lãi quý 3/2026 gấp trăm lần cùng kỳ, cổ phiếu liền "nhấn ga" tăng tốc- Ảnh 1.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, SJ Group - Sudico (mã CK: SJS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.785 tỷ đồng, gấp 67 lần quý 3/2025. Giá vốn hàng bán đạt 499 tỷ đồng, tăng 2.425%. Lợi nhuận gộp đạt 1.286 tỷ đồng, gấp 185 lần cùng kỳ.

Trong quý 3/2026, doanh thu hoạt động tài chính đạt triệu đồng, tăng 19%. Chi phí tài chính đạt 3,2 tỷ đồng, tăng %. Sau khi trừ các chi phí, SJ Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.265 tỷ đồng, gấp 322 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.012 tỷ đồng, gấp 327 lần quý 3/2025.

Trong văn bản giải trình, SJ Group cho biết lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 tăng so với cùng kỳ do công ty tiếp tục kinh doanh dự án Nam An Khánh trong quý 3/2026. 

Tại ngày 30/9/2026, người mua trả tiền trước tại dự án Nam An Khánh giảm còn gần 13,4 tỷ đồng, từ mức gần 679 tỷ đồng đầu năm.

Một doanh nghiệp báo lãi quý 3/2026 gấp trăm lần cùng kỳ, cổ phiếu liền "nhấn ga" tăng tốc- Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SJ Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.543 tỷ đồng, tăng 586% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.792 tỷ đồng, tăng 713%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.432 tỷ đồng, tăng 720%.

Khu đô thị mới Nam An Khánh nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức - Hà Nội. Dự án Nam An Khánh có diện tích sử dụng đất là 288,8 ha, trong đó 15,3 ha trong dự án khu vực xã An Khánh được quy hoạch làm khu dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất. Tổng diện tích đất quy hoạch cho xây dựng khu đô thị mới là 189,7 ha.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của SJ Group đạt 8. tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho hơn 4.773 tỷ đồng, dự phòng gần 4,7 tỷ đồng. Chủ yếu hàng tồn kho đến từ dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh 4.001 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/09/2026 đạt 3.785 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Tổng vay và nợ thuê tài chính đạt 1.482 tỷ đồng, giảm 41%. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt gần 563 tỷ đồng, dài hạn đạt gần 920 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 4.871 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm.

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia dự báo bất ngờ về vùng đáy của VN-Index

Chuyên gia dự báo bất ngờ về vùng đáy của VN-Index Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 19-23/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 19-23/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30% Nổi bật

Cập nhật số liệu CTCK ngày 19/10: Thêm công ty chứng khoán báo lợi nhuận quý 3 "tăng bằng lần"

Cập nhật số liệu CTCK ngày 19/10: Thêm công ty chứng khoán báo lợi nhuận quý 3 "tăng bằng lần"

00:30 , 19/10/2026
Một cựu sinh viên Kinh tế Quốc dân vừa có thêm 1.700 tỷ sau vài ngày

Một cựu sinh viên Kinh tế Quốc dân vừa có thêm 1.700 tỷ sau vài ngày

00:05 , 19/10/2026
Cơ hội tích sản cổ phiếu dần xuất hiện, chuyên gia chỉ tên loạt nhóm cổ phiếu đáng chú ý

Cơ hội tích sản cổ phiếu dần xuất hiện, chuyên gia chỉ tên loạt nhóm cổ phiếu đáng chú ý

00:02 , 19/10/2026
Một tháng từ khi nâng hạng: Khối ngoại bán ròng gần tỷ USD, VN-Index mất 110 điểm

Một tháng từ khi nâng hạng: Khối ngoại bán ròng gần tỷ USD, VN-Index mất 110 điểm

00:01 , 19/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên