Một doanh nghiệp báo lãi tăng nhờ thị trường kinh doanh bất động sản khởi sắc

Đô thị Dầu Khí Cửu Long (CCL) báo lãi tăng nhờ thị trường kinh doanh bất động sản khởi sắc trong quý 3/2023.

Công ty CP Đầu từ và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 99,9 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 32,9%, lên mức 57,3 tỷ đồng. Dẫn đến lợi nhuận gộp của CCL chỉ đạt 42,6 tỷ đồng, giảm 5,27% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng giảm mạnh 93,27%, xuống còn 105 triệu đồng, con số này ở cùng kỳ năm 2022 là 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quý 3/2023, CCL đã tiết giảm khá tốt các chi phí vận hành như: Chi phí tài chính giảm 9,98%, xuống còn 7,1 tỷ đồng; Chi phí bán hàng giảm 50,73%, xuống còn 4,4 tỷ đồng và Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 58,17%, xuống còn 1,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2023, CCL báo lãi 23,49 tỷ đồng, tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản này cho biết, thị trường kinh doanh bất động sản khởi sắc, doanh số bán hàng của CCL tăng 13,42%. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt giảm 50,73% và 58,17%. Doanh thu tài chính giảm 93,27% so với cùng kỳ do công ty chưa thu tiền từ đầu tư tài chính. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu tài chính chiếm khoảng 0,1% doanh thu. Từ các nguyên nhân này dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 10,09% so với cùng kỳ.

Doanh số bán hàng tăng 13,4%, các chi phí được tiết giảm mạnh giúp CCL báo lãi tăng trong quý 3/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, CCL ghi nhận doanh thu thuần đạt 238 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại giảm 9,7% so với cùng kỳ, xuống 93,5 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp lại tăng 56,7%, lên hơn 7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, CCL đạt 48,4 tỷ đồng, giảm 4,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản này vẫn hoàn thành 100,91% kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 20/10, giá cổ phiếu CCL ở mức 6.340 đồng/cổ phiếu, tăng 3,59% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh là 150 nghìn cổ phiếu. Dù ghi nhận 2 phiên tăng giá liên tiếp gần đây, nhưng hiện giá cổ phiếu CCL đang ở mức giá thấp nhất trong 3 tháng trở lại đây.