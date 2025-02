Một doanh nghiệp hủy Đại hội cổ đông bất thường để cắt giảm chi phí

HĐQT Tổng Công ty Thăng Long (mã TTL) vừa thông báo dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, với lý do tiết kiệm chi phí và thời gian do kỳ họp này sát với ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra vào tháng 5/2025.



Trước đó, TTL đã chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 27/2, với nội dung chính thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thoái vốn khỏi TTL và thông tin SCIC thoái vốn từng tạo ra đợt sốt cổ phiếu TTL. Ngày 26/12/2024, SCIC đấu giá thành công toàn bộ 10,5 triệu cổ phiếu TTL, tương đương 25,09% vốn. Kết quả đấu giá chỉ ghi nhận 1 nhà đầu tư trúng thầu với mức giá 21.201 đồng/cổ phiếu, cao hơn 70% so với giá đóng cửa 12.400 đồng/cổ phiếu cùng ngày, thu về gần 223 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đứng sau thương vụ này là ông Phạm Tuấn Vũ (sinh năm 1982), cựu Kế toán trưởng TTL, người đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 25,09% và trở thành cổ đông lớn mới của Công ty.

Trong khoảng thời gian từ ngày 5-13/12/2024, giá cổ phiếu TTL tăng trần liên tục 7 phiên, tăng từ 7.900 đồng/cổ phiếu lên 14.900 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong hơn 2 năm.

Sau giai đoạn tăng mạnh, cổ phiếu TTL nhanh chóng hạ nhiệt với 2 phiên giảm sàn vào ngày 17-18/12, tiếp theo là chuỗi điều chỉnh mạnh. TTL chốt phiên ngày 25/2 giảm 3,3% xuống 8.900 đồng/cổ phiếu với thanh khoản giảm mạnh so với giai đoạn thoái vốn.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2024, TTL đạt doanh thu thuần gần 1.664 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Tuy nhiên, do lỗ quý IV gần 12 tỷ đồng, TTL kết thúc năm với mức lỗ ròng gần 8 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi gần 24 tỷ đồng năm 2023, chủ yếu do chi phí giá vốn tăng và doanh thu tài chính giảm.