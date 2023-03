Một doanh nghiệp lên kế hoạch đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội và phát triển 20 khu công nghiệp

Lĩnh vực bất động sản là một trong hai mũi nhọn của Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC), bên cạnh lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Viglacera mong muốn trở thành nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp (KCN).

Theo đó, VGC tập trung phát triển đầu tư, kinh doanh và vận hành hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dịch vụ tại các KCN hiện có, phát triển mở rộng quỹ đất tại các địa bàn có tiền năng (miền Trung, miền Nam) và nước ngoài (Cuba).

Đến năm 2025, mục tiêu của VCG nâng tổng số các KCN của Tổng công ty lên hơn 20 KCN, với trên 10 KCN mới với tổng diện tích tăng thêm khoảng từ 2.000-3.000 ha để phát triển quỹ đất KCN, dự trữ tối thiểu gấp đôi đất cho thuê hàng năm.

Bên cạnh đó, VCG tập trung phát triển đầu tư phân khúc nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở công nhân tại các KCN. Tiếp tục triển khai các dự án nhà ở thương mại tại các khu đô thị hiện có và tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại. Mặt khác, phát triển các dự án du lịch sinh thái, bất động sản nghỉ dưỡng trong nước và nước ngoài.

Lợi nhuận mảng bất động sản tăng 1,6 lần so với năm 2021

Trong năm 2022, lợi nhuận lĩnh vực bất động sản đạt 1.600 tỷ đồng, đạt 118% so với kế hoạch năm, tăng 596 tỷ đồng so với thực hiện 2021. Doanh thu đạt trên 6.100 tỷ đồng, bằng 125% so với thực hiện năm 2021. Trong đó, tổng diện tích cho thuê hạ tầng KCN cả năm đạt 157 ha, tổng diện tích đền bù đạt 288 ha.

Báo cáo thường niên năm 2022 của VGC cho biết, trong năm 2022, VGC đã tập trung triển khai các dự án trọng điểm gồm các dự án đang triển khai, đầu tư mới và chuẩn bị đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng KCN, NOXH/nhà ở công nhân.

Cụ thể, mảng khu công nghiệp và dịch vụ, VGC tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật/dịch vụ tại các KCN đang triển khai (Hải Yên, Đông Mai - Quảng Ninh, Phú Hà GĐ1 - Phú Thọ, Tiền Hải - Thái Bình, Đồng Văn IV GĐ1, GĐ2 - Hà Nam, Yên Phong IIC và Yên Phong mở rộng - Bắc Ninh, Phong Điền - Huế, Yên Mỹ - Hưng Yên); Khởi công mới 1 KCN (Thuận Thành 1 - Bắc Ninh). Tiếp tục triển khai các bước công việc chuẩn bị đầu tư các dự án KCN mới: KCN Trấn Yên GĐ 1 - tỉnh Yên Bái, KCN Sông Công II - GĐ 2 tỉnh Thái Nguyên, KCN Dốc Đá trắng - tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, năm 2022 đã thực hiện đền bù được 288 ha, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật được 123 ha; quỹ đất kinh doanh hạ tầng KCN đến 31/12/2022 còn lại khoảng 900 ha, trong đó diện tích kinh doanh hạ tầng đã đầu tư, sẵn sàng cho thuê xấp xỉ 93 ha.

Bên cạnh đó, VGC khảo sát nghiên cứu một số địa điểm để phát triển các KCN mới tại các địa phương có vị trí có lợi thế về hạng tầng, thu hút đầu tư và sẽ thành lập các pháp nhân mới để triển khai các dự án đầu tư KCN mới tại các địa phương này, trong đó đã và đang triển khai thành lập các CTCP đầu tư KCN tại Thái Nguyên, Hưng Yên.

Triển khai 10 dự án dịch vụ hạ tầng; dự án KCN ViMariel (GĐ 1 diện tích 86 ha) tại Cuba.

Với mảng nhà ở và khu đô thị, VGC triển khai các dự án nhà ở công nhân/nhà ở xã hội trọng điểm gồm nhà ở công nhân tại các KCN Đồng Văn IV, Phú Hà; khu nhà ở xã hội 9,8ha tại Yên Phong - Bắc Ninh; NOXH và nhà ở thu nhập thấp Kim Chung - Hà Nội (liên danh với Tổng công ty Handico); khởi công mới dự án nhà ở công nhân tại KCN Đông Mai.

Doanh nghiệp tiếp tục triển khai công tác phát triển quỹ đất các khu nhà ở/đô thị cho các giai đoạn tiếp theo tại các địa bàn theo danh mục kế hoạch đầu tư đã báo cáo ĐHĐCĐ: Khu nhà ở công nhân KCN Hải Yên; khu nhà ở xã hội KCN Tiền Hải (Thái Bình); tiếp tục tham gia công tác lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương - Đông Anh , khu dịch vụ, đô thị và NOXH cho người lao động trong KCN Yên Phong II - Bắc Ninh (95 ha).

Với mảng nhà ở thương mại và bất động sản nghỉ dưỡng, VGC tiếp tục triển khai đầu tư, kinh doanh các dự án nhà ở tại các khu đô thi hiện có (KĐT Đặng Xá, Xuân Phương - Hà Nội; Nhà thấp tầng - KĐT Yên Phong - Bắc Ninh...); triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Dự án KĐT mới Tây Bắc TP Bắc Ninh 25,6 ha; Tổ hợp Đô thị - Dịch vụ Tây Phổ Yên - Thái Nguyên). Đồng thời, tiếp tục triển khai Dự án khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải GĐ 1 với diện tích 35ha theo dự án đã được phê duyệt, trong đó hoàn thành khu khách sạn và đưa vào vận hành trong quý II/2023.

Đồng thời, tiếp tục khảo sát, tìm kiếm phát triển các quỹ đất mới để đầu tư các khu NOXH, nhà ở công nhân tại các địa phương có điều kiện phù hợp.

Kế hoạch đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội

Về kế hoạch đầu tư năm 2023, ở mảng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, doanh nghiệp sẽ từng bước triển khai đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2022-2030 đã được Bộ Xây dựng giao.

Theo đó, các dự án trọng điểm đang triển khai gồm: Nhà ở công nhân tại các KCN Đồng Văn IV, Phú Hà, Đông Mai; nhà ở xã hội tại Kim Chung; khu nhà ở xã hội 9,8 ha Yên Phong - Bắc Ninh.

Năm nay, doanh nghiệp cũng dự kiến khởi công mới Nhà ở công nhân Tiền Hải (5,2 ha), nhà ở xã hội Phú Hà (8,4 ha). Chuẩn bị đầu tư dự án nhà ở công nhân Hải Yên - Quảng Ninh; dự thầu dự án khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương - Đông Anh (theo chương trình của UBND TP Hà Nội).

Đồng thời tiếp tục khảo sát, tìm kiếm phát triển quỹ đất mới để đầu tư các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các địa phương có điều kiện phù hợp.

Với mảng nhà ở thương mại và khu du lịch nghỉ dưỡng, doanh nghiệp tiếp tục triển khai đầu tư nhà ở/chung cư thương mại tại các KĐT Đặng Xá (Hà Nội); Tiên Sơn, Yên Phong (Bắc Ninh).

Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tham gia đấu thầu lựa chọn tại các dự án: Khu đô thị mới Tây Bắc TP Bắc Ninh (25,6ha); Khu dịch vụ, đô thị và NOXH trong KCN Yên Phong II tại Yên Phong, Bắc Ninh (95ha); khu nhà ở thương mại đường Hùng Vương - Phú Thọ (khu 14,72 ha).

Nghiên cứu phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện có để đầu tư khu nhà ở, dịch vụ tại khu đất của Nhà máy Kính Đáp Cầu - phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh trên khu đất diện tích 12,5ha.

Tiếp tục triển khai Dự án khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải GĐ 1 với diện tích 35ha, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành Khách sạn 5* quốc tế trong quý 2/2023; triển khai các bước chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2 với diện tích 40ha (CTCP Viglacera Vân Hải).

Với mảng khu công nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật/dịch vụ tại các KCN đang triển khai; khảo sát, lập dự án đầu tư và triển khai đầu tư các KCN mới tại các địa phương có vị trí có lợi thế hạ tầng, thu hút đầu tư và khả năng kinh doanh; tìm kiếm/hợp tác với các đối tác đủ năng lực tài chính, có lợi thế kinh doanh đầu tư các dự án thành phần tại các KCN.

Viglacera đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 16.000 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế ước tính 1.300 tỷ đồng, bằng 56% so với thực hiện trong năm 2022. Trong đó, Công ty dự kiến duy trì cổ tức bằng tiền năm 2023 là 20%, tương đương so với thực hiện trong năm 2022.