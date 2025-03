Một doanh nghiệp thu hơn 440 tỷ đồng mỗi ngày nhờ đào "vàng đen", bán đất đá

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa công bố số liệu liên quan đến tình hình kinh doanh tháng 2 và hai tháng đầu năm 2025.

Theo chia sẻ của Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn, mặc dù chịu ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, ngay sau nghỉ Tết tập đoàn bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh với nhịp độ cao, tỷ lệ người lao động tham gia sản xuất của các đơn vị đạt trên 93%.

Cùng với đó, tháng 2 tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV, đặc biệt là các đơn vị sản xuất than, khoáng sản. Vì vậy, cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 2 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất dự kiến đạt 3,47 triệu tấn, bằng 112% kế hoạch. Bóc đất đá dự kiến đạt 12,63 triệu tấn, bằng 99% kế hoạch. Mét lò tổng số dự kiến đạt 21.000 mét, bằng 102% kế hoạch. Than tiêu thụ 3,975 triệu tấn, đạt gần 100% kế hoạch điều chỉnh.

Sản xuất alumin quy đổi dự kiến đạt 121.000 tấn, bằng 102% kế hoạch, tiêu thụ dự kiến đạt 126.300 tấn, bằng 103% kế hoạch. Sản xuất điện dự kiến đạt 869 tr.kWh, bằng 104% kế hoạch…

Doanh thu tổng số toàn tập đoàn tháng 2/2025 dự kiến đạt 13.650 tỷ đồng, bằng 7,9% kế hoạch năm, lũy kế 2 tháng đầu năm toàn Tập đoàn dự kiến đạt 26.020 tỷ đồng, bằng 15,1% kế hoạch năm và bằng 108% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, trong 2 tháng vừa qua, trung bình, mỗi ngày tập đoàn thu về hơn 440 tỷ đồng.

Từ những kết quả đã đạt được, TKV đưa ra kế hoạch thực hiện trong tháng 3 với than nguyên khai sản xuất 3,52 triệu tấn, lũy kế quý 1/2025 phấn đấu đạt 9,75 triệu tấn, bằng 25,6% kế hoạch năm.

Than tiêu thụ 4,96 triệu tấn (trong đó tiêu thụ hộ điện 4,21 triệu tấn); tổng than tiêu thụ quý 1/2025 phấn đấu đạt 12,8 triệu tấn, bằng 25,6% kế hoạch năm. Bóc đất đá 14,1 triệu m3, lũy kế quý 1/2025 phấn đấu đạt 37,4 triệu m3, bằng 24,4% kế hoạch năm.

Mét lò đào 23,1 ngàn mét, lũy kế quý 1/2025 phấn đấu đạt 62,4 ngàn mét, bằng 22,8% kế hoạch năm; sản phẩm Alumina 131.000 tấn, lũy kế quý I/2025 phấn đấu đạt 385.000 tấn, bằng 29,6% kế hoạch năm.

Tiêu thụ Alumina 142.000 tấn, lũy kế quý 1/2025 tiêu thụ 325.000 tấn, bằng 25% kế hoạch năm. Sản xuất điện 1.020 triệu kWh, lũy kế quý I/2025 phấn đấu đạt 2,72 tỷ kWh, bằng 27% kế hoạch năm…

Nói về ngành than, Quảng Ninh được coi là đầu tàu khai thác than của cả nước. Đối với Quảng Ninh, khai thác than với trọng điểm là TKV, là ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo số liệu thống kê của tỉnh, TKV đóng góp khoảng 1/4 GRDP và gần 40% ngân sách thu nội địa của tỉnh; tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 80.000 lao động ; tác động trực tiếp đến gần 1/3 dân số và gắn bó sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội của tỉnh.

Chính vì vậy, việc tạo điều kiện cho TKV cũng như ngành than Quảng Ninh phát triển là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất của TKV, tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trực thuộc TKV trên địa bàn tỉnh.

Đáp lại sự hỗ trợ của Quảng Ninh, tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cách đây ít ngày, lãnh đạo của TKV khẳng định, trong năm 2025 và những năm tiếp theo, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, năm 2025 TKV dự kiến sẽ tăng sản lượng than khai thác từ 1,5 - 2 triệu tấn so với kế hoạch đã đặt ra.