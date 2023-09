Một dự án 3.600 tỷ đồng vừa được cấp chứng nhận thần tốc chỉ sau 1 tuần

Trước đó, ngày 12/9, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) đã nhận được Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An) của nhà đầu tư Summit Optical Investment Limited.

Mục tiêu dự án là sản xuất, gia công, lắp ráp mô đun camera, màn hình, đèn xe thông minh, chiếu sáng thông minh, mô đun chiếu gia công khuôn, thiết bị lắp ráp và kiểm tra quang điện, thấu kính thủy tinh, thấu kính nhựa.

Tổng mức đầu tư của dự án là 150 triệu USD (khoảng 3.600 tỷ đồng). Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 42,8 ha, tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, xã Nghi Đồng, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Tập đoàn Sunny đã bắt đầu nghiên cứu khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư tại Nghệ An từ tháng 7/2023. Với sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, chỉ sau 1 tuần từ khi nhà đầu tư nộp đề xuất, ngày 20/9/2023, tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Sunny.

Tập đoàn Sunny thành lập năm 1984, là nhà sản xuất các sản phẩm, linh kiện quang học tích hợp hàng đầu thế giới, chủ yếu thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm quang học và liên quang đến quang học.

Trước đó, với việc thu hút thành công nhà máy vật liệu năng lượng và bán dẫn 440 triệu USD của Runergy, Nghệ An đã cán mốc thu hút 1 tỷ USD vốn FDI.

Nghệ An cũng đón được dự án của Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP. Dự án này có tổng mức đầu tư 165 triệu USD (tương đương 3.872,55 tỷ đồng) nhằm sản xuất hợp kim nhôm phục vụ cho ngành sản xuất sản phẩm điện tử, năng lượng xanh; là ngành công nghiệp phụ trợ, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các dự án sản xuất sản phẩm như: vỏ điện thoại, vỏ laptop, cục sạc dự phòng, sạc, đồng hồ thông minh;… với công suất thiết kế 100.000 tấn/năm.