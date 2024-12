Một khu công nghiệp ở "thủ phủ công nghiệp" lớn nhất cả nước được đầu từ hơn 1.000 tỷ đồng mở rộng thêm 360 ha

Theo đó, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Công nghiệp An Điền. Tên dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng.

Mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Quy mô sử dụng đất của dự án 360 ha. Địa điểm thực hiện dự án: xã An Tây và xã An Điền, thị xã Bến Cát, xã Thanh Tuyền và xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tổng vốn đầu tư của dự án gần 1.035 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 157 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 48 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương hướng dẫn nhà đầu tư xác định cụ thể tiến độ thực hiện dự án.

Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư đến ngày 13/12/2055. Ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án, tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý tài sản công và quy định khác của pháp luật có liên quan...

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và các cơ quan có liên quan giám sát, đánh giá nhà đầu tư thực hiện dự án, trong đó có việc góp đủ số vốn chủ sở hữu và đúng thời hạn như cam kết của nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Công ty cổ phần Công nghiệp An Điền (nhà đầu tư) thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng theo quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Rạch Bắp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng vốn góp vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án theo đúng cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan; đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với tổ chức khi kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp phù hợp định hướng phát triển các ngành sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam; phương hướng phát triển ngành công nghiệp và phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp.