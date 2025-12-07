Một lĩnh vực Việt Nam vừa lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố sáng 6/12, trong 11 tháng đầu năm, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 19,1 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước, đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay, vượt qua con số 18 triệu lượt cả năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19.

Theo đó, riêng trong tháng 11/2025, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tháng có lượng khách quốc tế cao thứ 3 tính từ đầu năm (tháng 1 và tháng 3 đạt trên 2 triệu lượt).

Tính chung trong 11 tháng, Việt Nam đã đón 19,15 triệu lượt khách quốc tế, lần đầu tiên vượt qua mốc 18 triệu lượt vào năm 2019. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), sự phục hồi của du lịch Việt Nam đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh khu vực châu Á Thái Bình Dương mới chỉ phục hồi 90% so với thời điểm trước dịch Covid-19. UN Tourism đánh giá tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam vào nhóm cao nhất trên thế giới, cùng với Nhật Bản.

Trung Quốc vẫn là tệp khách đông nhất đến Việt Nam, với gần 4,8 triệu lượt trong 11 tháng, chiếm gần 40%. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 3,9 triệu lượt. Đông Bắc Á là khu vực gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, khi 4 thị trường trọng điểm gồm Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan chiếm 76% thị trường khách, với tổng gần 10,5 triệu lượt.

Top 10 thị trường gửi khách tiếp theo đến Việt Nam gồm Mỹ, Ấn Độ, Campuchia, Nga, Malaysia, Australia, Philippines.

10 thị trường khách quốc tế đến Việt Nam lớn nhất 11 tháng năm 2025 (nghìn lượt). Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Xét về động lực tăng trưởng, Nga là thị trường gửi khách có mức tăng trưởng cao nhất năm 2025, tính đến thời điểm hiện tại. Tổng lượng khách Nga đến Việt Nam hiện ước đạt hơn 592.000 lượt, bằng 290% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thị trường có mức tăng trưởng trong top 10 gồm Trung Quốc, Philippines, Lào, Campuchia, Ấn Độ, với mức tăng 30-40% so với cùng kỳ.

Kết quả ấn tượng này nhờ vào chính sách visa thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với tổ chức các sự kiện quy mô lớn ở nhiều địa phương đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam.