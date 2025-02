Một loại giấy tờ tôi nghĩ "không cần thiết", ai ngờ lại giúp gia đình tôi tiết kiệm hàng chục triệu đồng khi đưa bố đi viện

Nhiều người đến nay vẫn cho rằng bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong giấy tờ... thừa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tuy nhiên, trải nghiệm của chị Thu Hà (Quận Thanh Xuân - Hà Nội) sẽ khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ. Dưới đây là những chia sẻ của chị Hà.

Một loại giấy tờ tôi nghĩ "có cũng như không" giúp tôi tiết kiệm hàng chục triệu

Suốt bao nhiêu năm, tôi không thực sự quan tâm đến nó. Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến việc đóng BHYT, tôi chỉ nghĩ đơn giản: "Mình còn trẻ, khỏe, có khi cả năm chẳng bao giờ đi bệnh viện Với cả, khám bảo hiểm phải chờ lâu, thanh toán lại chẳng được bao nhiêu. Vậy thì cần gì?".

Nhưng rồi, một biến cố xảy ra với bố đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Hóa ra, có những thứ chúng ta nghĩ là ít cần hay "mua cho có", đến lúc cần đến mới thấy nó quý giá đến nhường nào.

Bố tôi vốn là một người đàn ông khỏe mạnh. Ông ít khi than phiền về sức khỏe, cũng chẳng mấy khi đi bệnh viện. Nhưng rồi, một buổi sáng, ông đột nhiên đau tức ngực, mồ hôi vã ra như tắm. Cả nhà tôi hoảng hốt đưa ông vào viện.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bố tôi bị nhồi máu cơ tim và cần can thiệp gấp. Tôi còn chưa kịp định thần thì bác sĩ đã đưa cho tôi một danh sách dài những xét nghiệm, thuốc men, kèm theo giá thành. Nhìn con số trên bảng giá, tôi thực sự lo lắng: C hi phí có thể lên đến hàng chục triệu đồng, chưa kể viện phí và các khoản phát sinh khác.

Tôi lặng người. Gia đình tôi không quá khá giả, số tiền đó bằng vài tháng lương của tôi, bằng cả 1 năm lương hưu của bố. Tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc vay mượn hoặc tìm cách xoay sở. Nhưng đúng lúc ấy, một nhân viên bệnh viện hỏi tôi:

- "Bố em có BHYT không?"

Tôi sực nhớ ra. Tôi vội vàng mở ví của bố và tìm thấy tấm thẻ nhỏ. Khi nhân viên y tế kiểm tra thông tin và thông báo rằng BHYT của bố tôi là đúng tuyến. Điều này sẽ giúp tôi thanh toán 1 phần chi phí điều trị, tôi thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng vì nghĩ rằng số tiền hỗ trợ chẳng đáng là bao.

Hóa ra tờ giấy bảo hiểm tôi từng nghĩ "có cũng như không" thực sự rất ý nghĩa khi bố phải nhập viện. Bố tôi được chi trả đến 80% chi phí điều trị. Nếu không có BHYT, gia đình tôi đã phải trả toàn bộ số tiền lớn ấy.

Tôi đã từng nghĩ BHYT chỉ có tác dụng với những bệnh lặt vặt, nhưng hóa ra nó cũng hỗ trợ cả những trường hợp cấp cứu, phẫu thuật và điều trị bệnh lý nghiêm trọng.

Sau vài ngày điều trị, sức khỏe của bố tôi dần ổn định. Khi xuất viện, thay vì một khoản chi phí nặng nề lên đến gần 40 triệu đồng, gia đình tôi chỉ phải trả chưa đến 10 triệu đồng. Số tiền còn lại đã được BHYT thanh toán.

Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu ngày hôm đó bố tôi không có BHYT thì mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng nhờ có BHYT, tôi có thể hoàn toàn tập trung vào việc lo cho sức khỏe của bố, thay vì quá bận tâm về tiền bạc.

Sau khi bố ra viện, tôi chủ động đăng ký mua BHYT cho mẹ và đảm bảo rằng mình cũng có thẻ BHYT luôn trong ví.

Nếu cần 1 lời khuyên cho các bạn trẻ, tôi chỉ khuyên rằng mọi người hãy tham gia BHYT ngay khi có thể, vì đến một lúc nào đó, bạn sẽ biết ơn quyết định này của mình.

Quyền lợi về BHYT khi khám chữa bệnh đúng tuyến

Khi khám chữa bệnh đúng tuyến, người tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng bảo hiểm y tế cao nhất.

1. Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh đúng tuyến

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc nhóm đối tượng hưởng BHYT được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế với mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh đúng tuyến như sau:

Trong đó, chi phí khám chữa bệnh là tổng chi phí thực hiện các dịch vụ y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật y tế và chi phí thuốc, vật tư y tế tiêu hao trong quá trình khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, đối với người bệnh có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến theo quy định sẽ được hưởng các quyền lợi BHYT như sau:

1. Đối với người tham gia BHYT có ký hiệu số 1 trên thẻ BHYT (ở ô thứ hai của dòng mã thẻ BHYT): Chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT và chi phí vận chuyển sẽ được thanh toán 100%. Tuy nhiên, không áp dụng tỷ lệ thanh toán cho một số loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế.

2. Đối với người tham gia BHYT có ký hiệu số 2 trên thẻ BHYT: Chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT và chi phí vận chuyển sẽ được thanh toán 100%.

3. Đối với các trường hợp có chi phí khám bệnh, chữa bệnh một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở hoặc khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến xã, BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

4. Đối với những người đã tham gia BHYT liên tục trong ít nhất 5 năm tính đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và đã chi trả số tiền khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ các chứng từ chứng minh việc chi trả để cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

5. Người tham gia BHYT có ký hiệu số 3 trên thẻ BHYT sẽ được thanh toán 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT.

6. Người tham gia BHYT có ký hiệu số 4 trên thẻ BHYT sẽ được thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT.

7. Người tham gia BHYT có ký hiệu số 5 trên thẻ BHYT sẽ được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả chi phí ngoài phạm vi được hưởng BHYT, cũng như chi phí vận chuyển.

2. Trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến theo quy định

Căn cứ theo Điều 6, Thông tư số 30/2020/TT-BYT quy định các trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được coi là đúng tuyến bao gồm có 08 trường hợp sau:

1. Người bệnh có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh tại đúng cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT của người đó.

2. Người bệnh có thẻ BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng tỉnh.

Trường hợp, trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện.

3. Người bệnh trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào trên toàn quốc.

Lưu ý: Trường hợp này phải có đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu của bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận, ghi vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

4. Người bệnh được chuyển tuyến BHYT, trong các trường hợp bao gồm:

- Người được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

- Người có thẻ BHYT được bệnh viện tuyến huyện (tính cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh) chuyển đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

- Người bệnh được chuyển tuyến khám, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến vẫn được cơ sở khám, chữa bệnh nơi tiếp nhận thực hiện khám, chữa bệnh BHYT.

- Người bệnh có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở y tế khác, bao gồm:

- Cấp cứu; Đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế; Tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở y tế đang điều trị.

- Được chuyển tuyến BHYT liên quan đến người mắc bệnh lao (lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn...)

5. Người bệnh có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung, tạm trú được khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

6. Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến đúng quy định.

7. Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến.

8. Trẻ sơ sinh cần phải điều trị ngay sau khi sinh ra.

Như vậy, các trường hợp người bệnh đi khám chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (ghi trên thẻ BHYT); khi được chuyển tuyến BHYT và trong những trường hợp cấp cứu, điều trị tình trạng bệnh nguy hiểm sẽ được coi là khám chữa bệnh đúng tuyến.