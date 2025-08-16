Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một mã cổ phiếu tăng “bốc đầu” hơn 80% bất chấp công ty liên tục bị “bêu tên” và xử phạt

16-08-2025 - 10:41 AM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu TST của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (UPCoM: TST) vẫn tăng “bốc đầu” hơn 80% trong vòng hơn 2 tháng qua.

Ngày 13/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 195/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (UPCoM: TST). Địa chỉ trụ sở chính của công ty đặt tại Số 51B, Ngõ 40 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Đình, TP.Hà Nội.

Cụ thể, TST bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Bên cạnh đó, TST cũng bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng đối với hành vi Không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Như vậy, tổng số tiền mà TST bị xử phạt là 100 triệu đồng đối với 2 hành vi sai phạm kể trên.

Một mã cổ phiếu tăng “bốc đầu” hơn 80% bất chấp công ty liên tục bị “bêu tên” và xử phạt- Ảnh 1.

Thị giá cổ phiếu TST bất ngờ tăng "bốc đầu" hơn 80% trong vòng hơn 2 tháng qua. (nguồn: Cafef)

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 15/8, giá cổ phiếu TST đứng giá ở mức 10.300 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với phiên giao dịch trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 8,5 nghìn đơn vị.

Dù cổ phiếu TST đang thuộc diện hạn chế giao dịch và diện cảnh báo, tuy nhiên thị giá mã cổ phiếu này đã tăng hơn 80% trong vòng hơn 2 tháng trở lại đây. Vốn hóa thị trường của công ty tăng mạnh lên mức hơn 49,4 tỷ đồng.

Ở một diễn biến liên quan, cổ phiếu TST vừa bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 14/08 do Doanh nghiệp chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 trong thời hạn quy định.

HNX cũng thông báo duy trì diện hạn chế giao dịch với TST, do BCTC 2023 bị kiểm toán từ chối cho ý kiến, và chậm nộp BCTC kiểm toán 2024 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo Việt Hưng

Nhịp Sống Thị Trường

