Một năm ấn tượng với giao dịch vàng

Báo cáo mới của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho biết nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục mới năm 2024 trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tăng cường mua vào và nhu cầu đầu tư gia tăng.

Theo báo cáo công bố hôm 5-2, tổng lượng giao dịch vàng trong năm 2024 đạt 4.974 tấn, so với 4.899 tấn năm 2023. Trong khi đó, giá vàng giao ngay tăng 27% trong năm ngoái (mức cao nhất kể từ năm 2010) giữa lúc các nhà đầu tư chọn kim loại quý này làm kênh trú ẩn an toàn trước các rủi ro toàn cầu và khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất. Sự kết hợp giữa nhu cầu và giá vàng cao kỷ lục khiến tổng giá trị nhu cầu vàng năm 2024 đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 382 tỉ USD.

Một cửa hàng vàng tại TP Tế Nam, tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo WGC, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương vẫn cao, thể hiện qua lượng mua vượt mốc 1.000 tấn trong 3 năm liên tiếp. Năm 2024, các ngân hàng trung ương mua tổng cộng 1.045 tấn, trong đó nhiều nhất là Ngân hàng Trung ương Ba Lan (90 tấn) và Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (75 tấn). Trong khi đó, nhu cầu đầu tư vàng trên toàn cầu tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023, lên 1.180 tấn - mức cao nhất trong 4 năm - do sự hồi sinh nhu cầu của Quỹ Hoán đổi danh mục vàng (ETF) trong nửa cuối năm 2024. Nhu cầu này cũng tăng trưởng tại tất cả thị trường thuộc ASEAN. Trong số này, Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan ghi nhận mức tăng 2 con số so với năm 2023.

Nhu cầu đối với vàng miếng và vàng xu vẫn ổn định ở mức 1.186 tấn, được thúc đẩy bởi nhu cầu cao từ Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài ra, nhu cầu vàng trong ngành công nghệ là 326 tấn, tăng 7% so với năm trước đó. Sự gia tăng này đến từ việc vàng được sử dụng ngày càng nhiều trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử. Ở chiều ngược lại, nhu cầu về vàng trang sức, vốn chịu áp lực từ giá vàng cao, chỉ đạt 1.877 tấn, giảm 11% so với năm trước đó. Một số liệu đáng chú ý khác là tổng nguồn cung vàng tăng 1% so với năm 2023, đạt mức cao kỷ lục là 4.794 tấn, một phần nhờ hoạt động sản xuất khai thác mỏ gia tăng.

Bà Louise Street, chuyên gia tại WGC, cho rằng 2024 là một năm mang tính bước ngoặt đối với vàng, với các mức giá cao kỷ lục và những biến động về nhu cầu. Các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì vai trò thống trị trên thị trường, đặc biệt là trong quý I và quý IV. Theo đài CNBC, bà Street nhấn mạnh các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy nhu cầu vàng năm 2025. Mặt khác, nhu cầu đối với vàng trang sức dự kiến vẫn yếu trong năm nay khi giá vàng cao và tăng trưởng kinh tế yếu làm giảm sức chi tiêu của người tiêu dùng. "Những bất ổn về địa chính trị và kinh tế vĩ mô sẽ là chủ đề phổ biến trong năm nay, thúc đẩy nhu cầu về vàng như tài sản lưu trữ của cải và phòng ngừa rủi ro" - bà Street đánh giá.