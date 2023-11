Một năm bội thu giải thưởng của Siêu ứng dụng MoMo

Đổi mới sáng tạo là DNA xuyên suốt của MoMo

Thị trường thanh toán di động tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Song, bằng hàng loạt cải tiến đột phá về dịch vụ, tính năng, hướng đến tối ưu trải nghiệm người dùng trong hơn 13 năm hoạt động, Siêu ứng dụng MoMo vẫn giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực này.

2023 tiếp tục là một năm thành công với MoMo khi từ đầu năm đến nay, Siêu ứng dụng này đã bội thu nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín. Mới nhất phải kể đến việc MoMo được vinh danh là 1 trong 10 Thương hiệu bền vững nhờ Đổi mới Sáng tạo, thuộc khuôn khổ giải thưởng Better Choice Awards 2023.

Ông Nguyễn Bá Diệp (thứ 2 từ trái sang) - Đồng sáng lập MoMo - nhận giải thưởng Thương Hiệu Bền Vững Nhờ Đổi Mới Sáng Tạo. Ảnh: MoMo

Đây không phải lần đầu Siêu ứng dụng này nhận giải thưởng về đổi mới sáng tạo. Hồi tháng 6/2023, Phó Chủ tịch HĐQT - CEO MoMo Nguyễn Mạnh Tường được tổ chức The Asian Banker vinh danh tại giải thưởng “Thành tựu Lãnh đạo Đổi mới Sáng tạo 2023”. Ông Nguyễn Mạnh Tường là lãnh đạo Việt Nam duy nhất được trao giải bên cạnh các lãnh đạo các Fintech lớn trên thế giới như Founder Paytm của Ấn Độ hay Group CEO của NETS của Singapore.



Trước đó, tháng 3/2023, MoMo cũng đã được tổ chức The Asian Banker xướng tên trong Top 10 của “Bảng xếp hạng Nền tảng Dịch vụ Tài chính Toàn cầu 2023” (Global Platforms Ranking 2023) và là “Nền tảng Dịch vụ Tài chính tốt nhất” (Best Platform for Financial Services) của Việt Nam năm 2022.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Chủ tịch HĐQT - CEO MoMo (đứng giữa) được vinh danh Thành tựu Lãnh đạo Đổi mới Sáng tạo 2023 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: MoMo

Đổi mới sáng tạo len lỏi trong từng dịch vụ, tiện ích của MoMo



Trước đó, vào tháng 5, giải thưởng “Công ty Fintech tiêu biểu Việt Nam 2022” cũng về tay MoMo tại lễ trao giải “Giải thưởng và Vinh danh Sản phẩm & Dịch vụ Tài chính - Ngân hàng tiêu biểu 2023”. Đây là lần thứ 5 liên tiếp MoMo được vinh danh cho những thành tựu nổi bật trong nỗ lực ứng dụng công nghệ để thúc đẩy làn sóng chuyển đổi số đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng, Fintech và thanh toán số.

Một thành tích nổi bật khác của MoMo trong năm nay phải kể đến sản phẩm Ví Trả Sau được xướng tên tại “Top 10 Sao Khuê năm 2023”, hạng mục danh giá nhất của giải thưởng thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức 20 năm qua. Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên sản phẩm tài chính cung cấp trên nền tảng MoMo giành giải thưởng uy tín trong lĩnh vực công nghệ số.

Đại diện MoMo nhận giải thưởng Top 10 Sao Khuê 2023 với sản phẩm Ví Trả Sau. Ảnh: MoMo

Giải thưởng “Kênh thanh toán yêu thích nhất” tại lễ trao giải Vietnam Game Awards 2023 hay lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng “Công ty Fintech tiêu biểu Việt Nam 2022” cũng về tay MoMo, thuộc lễ trao giải “Giải thưởng và Vinh danh Sản phẩm & Dịch vụ Tài chính - Ngân hàng tiêu biểu 2023” cũng là những dấu ấn nổi bật của MoMo trong giai đoạn đầu năm.



Không chỉ ghi danh tại nhiều giải thưởng danh giá, MoMo còn thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín. Đơn cử, trong BXH Thương hiệu Du lịch năm 2023 do Decision Lab công bố, MoMoTravel (Du lịch - Đi lại) lọt top 10 thương hiệu du lịch được người Việt cân nhắc lựa chọn nhiều nhất; đồng thời vào top 5 thương hiệu du lịch có chỉ số cải thiện nhiều nhất.

Siêu ứng dụng này cũng là 1 trong 10 ứng dụng được người Việt sử dụng nhiều nhất năm 2023, theo báo cáo “Ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam 2023” của Q&Me. BXH ngành Fintech năm 2022 của Reputa cũng công bố MoMo là Fintech phổ biến nhất trên mạng xã hội với tổng điểm gần 150, bỏ xa các đơn vị khác.

Chưa hết, chiến dịch “Lắc Xì 2023 - Hoàng Thượng Du Xuân: Lắc Xúc Xắc - Bắt Trăm tỷ” chính thức đưa MoMo trở thành thương hiệu có chiến dịch quảng cáo nổi bật nhất trong dịp Tết Nguyên Đán 2023, theo báo cáo của YouGov BrandIndex, do Decision Lab, đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam công bố.

Việc MoMo liên tục được vinh danh trong các bảng xếp hạng lớn, các giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế không chỉ thể hiện sự đột phá thông qua đổi mới sáng tạo của thương hiệu, mà còn phản ánh giá trị bền vững và lâu dài mà MoMo đã tạo ra trên thị trường.

Loạt thành tích này cũng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của MoMo trên hành trình trở thành ứng dụng “quốc dân” trong cuộc sống người Việt; đồng thời cho thấy tầm quan trọng của Fintech trong phát triển kinh tế số và tài chính toàn diện tại nước ta; cũng như phản ánh một tín hiệu tích cực khi ngày càng nhiều người dùng đón nhận và sử dụng các dịch vụ, tiện ích từ Fintech.