Một ngân hàng bất ngờ tăng 1,2% lãi suất tiền gửi

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo tăng mạnh lãi suất tiết kiệm online. Theo đó, nhà băng này dành tặng ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm trên App SHB SAHA với lãi suất tới 7,1%/năm, cao hơn đến 1,2% so với lãi suất được niêm yết.

Trước đó, theo thống kê trong tháng 11 có tới hơn 20 ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm như Sacombank, VPBank, MB, HDBank, Techcombank, LPBank,… Mức tăng lãi suất tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 0,2 – 0,5 điểm %, tập trung vào các kỳ hạn dưới 12 tháng. Tuy nhiên, cá biệt nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng 0,6 – 0,8 điểm% đối với các kỳ hạn ngắn.

Hiện đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất huy động tại các ngân hàng hiện phổ biến quanh mức 3-4%/năm. Một số ngân hàng niêm yết ở mức kịch trần 4,75%/năm như NamABank, VIB, MBV. Trong khi các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank đang niêm yết chỉ 1,9%/năm (đối với gửi ở quầy).

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất có sự chênh lệch đáng kể giữa các ngân hàng. Trong khi các ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, VietinBank đều niêm yết dưới 4%/năm thì một số nhà băng áp dụng trên 6% như VPBank, VIKKI BANK, VCBNEO, Bac A Bank,…

Lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng phổ biến 6-6,5%/năm, thường áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Một số nơi áp dụng 7,5-9%/năm, tuy nhiên chỉ dành cho khoản tiền gửi "siêu khủng" tới hàng trăm tỷ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất thời gian gần đây cho thấy cuộc cạnh tranh huy động vốn đang nóng trở lại trong quý IV/2025. Xu hướng này đặc biệt rõ ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, khi các nhà băng muốn đón đầu nhu cầu vốn tăng mạnh dịp cuối năm và thu hẹp khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định lãi suất tiền gửi nhiều khả năng sẽ nhích lên vào cuối năm, chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố.

Thứ nhất, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng khi tín dụng dự kiến sẽ bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm; với mức tăng trưởng cả năm ước đạt 18-20%. Tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 13,37% so với cuối năm 2025, cho thấy nhu cầu vốn mạnh mẽ trong nền kinh tế.

Thứ hai, rủi ro tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu; trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.

Từ những yếu tố trên, VCBS cho rằng mặt bằng lãi suất huy động có thể điều chỉnh tăng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống, song vẫn được duy trì ở mặt bằng thấp theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng.



