Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng bất ngờ tăng 1,2% lãi suất tiền gửi

09-12-2025 - 16:21 PM | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng bất ngờ tăng 1,2% lãi suất tiền gửi

Mức tăng này áp dụng cho hình thức tiết kiệm online, theo đó lãi suất huy động được nâng lên tới 7,1%/năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo tăng mạnh lãi suất tiết kiệm online. Theo đó, nhà băng này dành tặng ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm trên App SHB SAHA với lãi suất tới 7,1%/năm, cao hơn đến 1,2% so với lãi suất được niêm yết.

Trước đó, theo thống kê trong tháng 11 có tới hơn 20 ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm như Sacombank, VPBank, MB, HDBank, Techcombank, LPBank,… Mức tăng lãi suất tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 0,2 – 0,5 điểm %, tập trung vào các kỳ hạn dưới 12 tháng. Tuy nhiên, cá biệt nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng 0,6 – 0,8 điểm% đối với các kỳ hạn ngắn.

Hiện đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất huy động tại các ngân hàng hiện phổ biến quanh mức 3-4%/năm. Một số ngân hàng niêm yết ở mức kịch trần 4,75%/năm như NamABank, VIB, MBV. Trong khi các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank đang niêm yết chỉ 1,9%/năm (đối với gửi ở quầy).

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất có sự chênh lệch đáng kể giữa các ngân hàng. Trong khi các ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, VietinBank đều niêm yết dưới 4%/năm thì một số nhà băng áp dụng trên 6% như VPBank, VIKKI BANK, VCBNEO, Bac A Bank,…

Lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng phổ biến 6-6,5%/năm, thường áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Một số nơi áp dụng 7,5-9%/năm, tuy nhiên chỉ dành cho khoản tiền gửi "siêu khủng" tới hàng trăm tỷ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất thời gian gần đây cho thấy cuộc cạnh tranh huy động vốn đang nóng trở lại trong quý IV/2025. Xu hướng này đặc biệt rõ ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, khi các nhà băng muốn đón đầu nhu cầu vốn tăng mạnh dịp cuối năm và thu hẹp khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định lãi suất tiền gửi nhiều khả năng sẽ nhích lên vào cuối năm, chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố.

Thứ nhất, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng khi tín dụng dự kiến sẽ bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm; với mức tăng trưởng cả năm ước đạt 18-20%. Tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 13,37% so với cuối năm 2025, cho thấy nhu cầu vốn mạnh mẽ trong nền kinh tế.

Thứ hai, rủi ro tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu; trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.

Từ những yếu tố trên, VCBS cho rằng mặt bằng lãi suất huy động có thể điều chỉnh tăng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống, song vẫn được duy trì ở mặt bằng thấp theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biến động mạnh lãi suất tiết kiệm: Gửi tiền ở Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu?

Biến động mạnh lãi suất tiết kiệm: Gửi tiền ở Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu? Nổi bật

Một ngân hàng chuẩn bị lăn chốt trả cổ tức 6,5% vào tuần tới

Một ngân hàng chuẩn bị lăn chốt trả cổ tức 6,5% vào tuần tới Nổi bật

Thêm một tổ chức thẻ quốc tế vinh danh Sacombank về năng lực phát triển thanh toán số

Thêm một tổ chức thẻ quốc tế vinh danh Sacombank về năng lực phát triển thanh toán số

15:34 , 09/12/2025
Truy nã đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app CashVN thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng

Truy nã đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app CashVN thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng

14:06 , 09/12/2025
Cảnh báo quan trọng cho chủ thẻ ngân hàng chưa cập nhật căn cước công dân

Cảnh báo quan trọng cho chủ thẻ ngân hàng chưa cập nhật căn cước công dân

13:32 , 09/12/2025
TPBank nâng tầm trải nghiệm tài chính toàn cầu cho công dân thế hệ mới

TPBank nâng tầm trải nghiệm tài chính toàn cầu cho công dân thế hệ mới

13:30 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên