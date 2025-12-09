Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

09-12-2025 - 08:54 AM | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng chuẩn bị lăn chốt trả cổ tức 6,5% vào tuần tới

Ngân hàng này sẽ phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành là 6,5%.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank - Mã: SGB) vừa thông báo 18/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, Saigonbank sẽ phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành là 6,5% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận 65 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước.

Dự kiến sau khi hoàn thành phương án phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 220 tỷ đồng, từ 3.388 tỷ đồng lên 3.608 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sử dụng cho một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, đầu tư đổi mới hạ tầng công nghệ thông tin chuyển đổi số: đầu tư công nghệ và tài sản cố định. Mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng,...

Saigonbank là Ngân hàng cổ phần Việt Nam đầu tiên được thành lập trong hệ thống Ngân hàng cổ phần tại Việt Nam hiện nay, ra đời ngày 16 tháng 10 năm 1987, trước khi có Luật Công ty và Pháp lệnh Ngân hàng với vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng.

Hiện Saigonbank có quy mô tài sản, nguồn vốn thấp nhất hệ thống với vốn điều lệ chỉ hơn 3.300 tỷ đồng.

Saigonbank đặt mục tiêu lợi nhuận trong năm 2025 đạt 300 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với mức 99 tỷ đồng năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hơn 83 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước.

