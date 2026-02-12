Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng ngừng mọi giao dịch rút, chuyển tiền qua hệ thống Internet Banking trong kỳ nghỉ Tết 2026

12-02-2026 - 16:24 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Trong dịp nghỉ Tết Âm lịch 2026, BAOVIET Bank sẽ tạm dừng các dịch vụ Internet Banking để nâng cấp hệ thống.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa phát đi thông báo về việc nâng cấp hệ thống BAOVIET i-Banking trong thời gian nghỉ Lễ Tết Âm lịch 2026. Theo đó, một số dịch vụ ngân hàng điện tử sẽ tạm thời gián đoạn để phục vụ công tác nâng cấp.

Cụ thể, thời gian dự kiến nâng cấp bắt đầu từ 21h00 ngày 14/02/2026 và kéo dài đến 7h45 ngày 23/02/2026. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ các dịch vụ liên quan đến hệ thống Internet Banking sẽ tạm dừng hoạt động.

Như vậy, từ 27 Tết đến Mùng 7 Tết, mọi giao dịch rút, chuyển tiền qua website https://ebank.baovietbank.vn/ sẽ tạm thời bị gián đoạn. Do đó, khách hàng cần lưu ý thời gian này để sắp xếp kế hoạch phù hợp.

Việc nâng cấp hệ thống nhằm đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng số trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu giao dịch trực tuyến của khách hàng ngày càng tăng cao.

Sau thời điểm 7h45 ngày 23/02/2026, các dịch vụ Internet Banking sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của BAOVIET Bank qua số 1900.55.88.48 để được giải đáp.

Đại diện ngân hàng cũng gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua, đồng thời mong nhận được sự thông cảm đối với những bất tiện có thể phát sinh trong thời gian nâng cấp hệ thống.

