Một người đàn ông hỏi DeepSeek: Tôi phải làm gì khi về già mà không có lương hưu? Câu trả lời cho thấy trí tuệ nhân tạo thực sự thông minh hơn chúng ta tưởng!

Sau nhiều năm làm việc tại các thành phố hạng nhất, áp lực về chi phí sinh hoạt khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt. Đối mặt với tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt cao, nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu họ có nên cân nhắc chuyển đến các thành phố nhỏ hơn để tận hưởng nhịp sống chậm rãi hơn ở đó hay không?

Sự chuyển đổi này không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là người cao tuổi đã quen với cuộc sống ở các thành phố lớn. Bạn có muốn biết cách tìm được lối sống phù hợp với mình giữa áp lực tài chính không, hãy tham khảo những phương án của DeepSeek:

Chuyển đến nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn

Cảm giác lớn nhất khi sống ở các thành phố hạng nhất là chi phí sinh hoạt cao. Ở những thành phố hạng nhất như Thượng Hải và Bắc Kinh, ngay cả những người có thu nhập trung bình cũng thường gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt, đi lại và các chi phí khác. Mặc dù có nhiều cơ hội ở các thành phố lớn, nhưng người dân sống ở đây, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi, thường cảm thấy bức bách.

Một số người cho rằng nếu áp lực cuộc sống quá lớn, bạn có thể cân nhắc chuyển đến một thành phố hạng ba hoặc hạng tư. Mặc dù có tương đối ít cơ hội ở đây, nhưng chi phí sinh hoạt lại thấp, thích hợp cho một cuộc sống nghỉ hưu yên bình. Sau nhiều thập kỷ làm việc chăm chỉ ở các thành phố lớn, có lẽ bạn có thể tìm thấy chính mình và tận hưởng cuộc sống chậm rãi hơn ở các thành phố nhỏ hơn.

Không phải ai cũng thích hợp với sự thay đổi như vậy, đặc biệt là một số người cao tuổi đã quen với cuộc sống ở các thành phố lớn. Nếu họ đột nhiên thay đổi môi trường, họ có thể không thích nghi được và thậm chí sức khỏe của họ có thể bị ảnh hưởng. Trước khi đưa ra quyết định, hãy chắc chắn rằng bạn đã cân nhắc tất cả các yếu tố.

Đối phó với cuộc sống không có lương hưu

Mặc dù an sinh xã hội đã trở thành chuẩn mực trong cuộc sống của hầu hết mọi người, nhưng rõ ràng là không thể dựa hoàn toàn vào đó để trang trải những năm tháng cuối đời. Đối với một số người về hưu, nỗi lo lớn nhất là họ sẽ không có lương hưu khi về già, điều này sẽ khiến cuộc sống của họ gặp khó khăn.

Chúng ta cần phải xem xét vấn đề này một cách bình tĩnh. Chúng ta cần làm rõ tình hình an sinh xã hội của mình. Nếu chúng ta đã đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian để nghỉ hưu, về cơ bản chúng ta có thể nhận được lương hưu. Tuy số tiền mỗi tháng không nhiều nhưng cũng đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Nếu bạn chưa đóng đầy đủ tiền an sinh xã hội hoặc không biết tình hình an sinh xã hội của mình, tốt nhất bạn nên đến cơ quan an sinh xã hội địa phương để được tư vấn càng sớm càng tốt. Nếu điều kiện cho phép, bạn nên hoàn tất chế độ an sinh xã hội để có thể hưởng lương hưu khi nghỉ hưu.

Ngoài an sinh xã hội, việc mua một số bảo hiểm thương mại cũng là một cách hiệu quả để giảm bớt gánh nặng cuộc sống khi về già. Ví dụ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bảo hiểm nhân thọ có thể chia sẻ hiệu quả áp lực về chi phí điều trị y tế và sinh hoạt. Mặc dù bạn cần phải trả một khoản phí bảo hiểm nhất định mỗi năm, nhưng số tiền này vẫn rất tiết kiệm so với các chi phí y tế mà bạn có thể phải đối mặt trong tương lai.

Hãy chủ động lên kế hoạch trước

Một số cư dân mạng cho rằng ngoài việc dựa vào an sinh xã hội và bảo hiểm cá nhân thì dựa vào con cái để nghỉ hưu cũng là một lựa chọn tốt. Đặc biệt khi con cái có khả năng tài chính, việc để lại các vấn đề về hưu trí cho chúng dường như dễ dàng hơn. Nhưng liệu ý tưởng này có thực sự đáng tin cậy không?

Nếu con cái có điều kiện tài chính khá giả và sẵn sàng hỗ trợ cha mẹ thì chắc chắn không có gì sai với sự sắp xếp như vậy. Nhưng nếu trẻ em cũng phải đối mặt với áp lực trong cuộc sống thì sao? Dù có yêu thương nhau đến đâu, họ cũng không thể tự mình gánh vác hết gánh nặng tài chính, chưa kể đây là chuyện cả đời.

Khi nói đến việc nghỉ hưu, chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào con cái. Ngay cả khi chúng ta dựa vào lương hưu của đối tác để hỗ trợ cho việc nghỉ hưu của mình, vẫn có những rủi ro lớn. Nếu vợ/chồng của bạn qua đời trước, kế hoạch nghỉ hưu của bạn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cách an toàn nhất là chủ động và lên kế hoạch trước.

Ngoài ra, bạn có thể cho thuê bất động sản hoặc đất nhàn rỗi của mình như một nguồn thu nhập bổ sung. Đối với những người có nhiều tiền tiết kiệm hơn, họ có thể chọn gửi tiền thường xuyên hoặc mua các quỹ có rủi ro thấp và trái phiếu chính phủ. Tuy tỷ lệ lợi nhuận không cao nhưng lại tương đối an toàn và không dễ bị mất tiền.

Với những người vẫn muốn theo đuổi lợi nhuận cao, họ có thể phân bổ hợp lý một số cổ phiếu có rủi ro cao, nhưng phải kiểm soát tỷ lệ và không đầu tư toàn bộ tiền của mình để tránh thua lỗ lớn.