Một nhà mạng cán mốc lắp mới 20.000 trạm 5G trong năm 2025, vượt tiến độ hơn ba tuần

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết đã hoàn thành việc lắp đặt mới 20.000 trạm 5G trong năm 2025, sớm hơn hơn ba tuần so với kế hoạch cam kết với Chính phủ. Theo kế hoạch triển khai đến hết ngày 31/12, Viettel dự kiến lắp thêm 3.500 trạm, cùng với 6.500 trạm của năm 2024 nâng tổng số trạm 5G trên toàn mạng lên 30.000.

Theo Viettel, với số lượng trạm mới, mạng 5G của doanh nghiệp có thể phủ sóng đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên phạm vi toàn quốc, bao gồm khu vực thành thị và nông thôn.

Đầu năm 2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Nghị định 88/2025/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn cụ thể cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hạ tầng 5G toàn quốc nếu đạt tối thiểu 20.000 trạm được nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ 19/2 đến 31/12/2025.

Viettel là một trong các đơn vị cam kết thực hiện mục tiêu này. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục hướng tới mức 23.500 trạm mới trong năm 2025, gần gấp bốn lần số trạm lắp đặt trong năm 2024.

Cùng với mở rộng số lượng trạm phát sóng, Viettel hiện là đơn vị duy nhất triển khai mạng 5G độc lập (Standalone – SA). Hệ thống này cho phép vận hành các thành phần mạng lõi và thiết bị phát sóng thuộc thế hệ 5G, hỗ trợ tốc độ lý thuyết lên tới 10 Gbps và cao hơn 4G khoảng 15–20 lần trong điều kiện sử dụng thực tế.

Một số ứng dụng của 5G SA được Viettel nêu gồm cấu hình mạng riêng theo nhu cầu từng nhóm khách hàng thông qua công nghệ cắt lát mạng (Network Slicing), phục vụ yêu cầu độ trễ thấp hoặc bảo mật cao; hỗ trợ y tế từ xa với độ trễ dưới 1 ms; và các mô hình thành phố thông minh, nhà máy thông minh với khả năng kết nối lượng lớn thiết bị IoT.

Doanh nghiệp cũng cho biết đã đưa vào vận hành hệ sinh thái thiết bị 5G tự nghiên cứu và sản xuất gồm trạm gNodeB, hệ thống mạng lõi 5GC và hệ thống tính cước vOCS 4.0 trên phạm vi toàn quốc.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ đến tháng 10/2025, cả nước có 16.737 trạm 5G, phủ sóng 39,52% dân số. Mục tiêu phủ 90% dân số vào cuối năm 2025 vẫn cần tiếp tục được triển khai.