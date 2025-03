Một nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của khách: Công an An Giang thông báo tìm người có liên quan

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang vào khoảng tháng 7/2024 đến đầu tháng 10/2024 do bị can Phạm Hữu Tính (sinh năm: 1984, trú tại số 958, đường Chu Văn An, ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) gây án.

Quá trình điều tra xác định từ 4/2024 đến ngày 30/7/2024, Phạm Hữu Tính lợi dụng bản thân là cán bộ ngân hàng, chi nhánh Châu Phú, đã đưa ra thông tin không có thật, nói cần vay tiền từ người bị hại để đáo hạn ngân hàng; khi nhận được tiền cho vay từ bị hại, Tính đã chiếm đoạt tài sản của người có liên quan.

Thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo rộng rãi cho những ai là người bị hại hoặc biết có người liên quan đến bị can Phạm Hữu Tính thì đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 6 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), liên hệ với Điều tra viên Huỳnh Văn Vương (số điện thoại: 0968941901) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Đơn vị cho biết thêm, những trường hợp không đến liên hệ làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ không xem xét, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về sau.