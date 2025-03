Một nhóm cổ phiếu “âm thầm” nổi sóng, tăng trưởng hai chữ số kể từ đầu năm

Sau giai đoạn dài trầm lắng, nhóm cổ phiếu cao su bất ngờ “nổi sóng” thời gian gần đây. Một loạt cổ phiếu như DPR của Cao su Đồng Phú, PHR của Cao su Phước Hòa, RTB của Cao su Tân Biên đồng thuận bứt phá từ 20% tới gần 50% kể từ đầu năm. “Anh cả” GVR của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam bật tăng gần 20% sau chưa đầy 2 tháng.

Đáng chú ý, DRG còn chứng kiến mức tăng tới gần 80%, từ vùng giá 7.000-8.000 đồng/cp hồi đầu năm gần 14.000 đồng/cp, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Cổ phiếu RTB thậm chí còn liên tục phá đỉnh lịch sử kể từ đầu năm tới nay, mã này đóng cửa phiên 3/3 ở mức giá 39.500 đồng/cp, thấp hơn đôi chút so với đỉnh 41.000 đồng (phiên 21/2).

Cổ phiếu nhóm cao su đua nhau tăng tốc kể từ đầu năm.

Giá cao su tự nhiên kỳ vọng tiếp tục neo ở mức cao

Đà bứt phá của cổ phiếu cao su tới từ triển vọng tích cực từ giá cao su trong nước và thế giới.

Giá cao su thế giới đang neo ở mức cao nhất từ năm 2017 (cập nhật ngày 3/3)

Trong năm 2024, giá cao su giao dịch trên thế giới tăng cao đã giúp kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 3,4 tỷ USD tăng 18,2% so với cùng kỳ dù sản lượng xuất khẩu giảm 6,2% so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu cao su bình quân đạt 1.701 USD/tấn tăng 26% so với cùng kỳ.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản lượng khai thác cao su tự nhiên tại Việt Nam tăng trở lại vào nửa cuối năm 2024, đạt 960.000 tấn (tăng 9,4%). Qua đó, tổng sản lượng khai thác năm 2024 đạt 1.370 nghìn tấn (tăng 6,2%).

Trong báo cáo ngành cao su mới đây, Chứng khoán MB (MBS) dự báo rằng sản lượng thu hoạch của Việt Nam tăng trong khi các nước sản xuất lớn khác giảm, cùng với giá bán cao, sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu cao su vẫn tăng trưởng tốt trong năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu cao su có thể đạt trên 3,5 tỷ USD.

Mỹ là thị trường nhiều tiềm năng cho xuất khẩu cao su của Việt Nam. Theo Uỷ ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC), năm 2024, giá trị và sản lượng cao su nhập khẩu vào Mỹ đạt 3,7 tỷ USD (+10,4% so với cùng kỳ) và 1,74 triệu tấn (+4,1% so với cùng kỳ). Lượng cao su nhập khẩu vẫn thấp hơn mức 1,94 và 2,03 triệu tấn của năm 2021-22.

Nhóm phân tích MBS kỳ vọng rằng Mỹ sẽ tăng lượng cao su nhập khẩu trong thời gian tới nhờ sản xuất oto trong nước cải thiện khi Mỹ tăng thuế suất nhập khẩu oto và đa dạng hoá nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu cao su từ Canada, Mexico và Trung Quốc (chiếm khoảng 19% lượng nhập khẩu vào Mỹ).



Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cao su sang Mỹ đạt 29,2 nghìn tấn (+14,3% so với cùng kỳ) về sản lượng và 50,6 triệu USD (+38.9% so với cùng kỳ) về trị giá. Thị phần của Việt Nam tăng từ 1,5% vào năm 2023 lên 1,7% vào năm 2024, song đây là mức thị phần thấp so với các nước cung cấp khác trong khu vực.

Do đó, MBS cho rằng đây là cơ hội cho Việt Nam xuất khẩu cao su sang Mỹ trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang trên đà tăng trưởng trở lại, lãi suất bước vào chu kỳ cắt giảm. Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn cũng đặt ra các yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, điều này sẽ thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường “khó tính” này.

MBS dự báo giá cao su tự nhiên tiếp tục neo ở mức cao cho tới hết quý 2/25, sau đó giảm nhờ nguồn cung được bổ sung khi vào cao điểm thu hoạch, người trồng tăng cường khai thác khi được giá.

" Nhìn chung, cả năm 2025, chúng tôi dự báo giá cao su bình quân vẫn ở mức cao hơn khoảng 5-10% so với năm 2024 ", nhóm phân tích nêu rõ.

Thêm vào đó, MBS chỉ ra rằng giá cao su năm nay chịu tác động xen lẫn của hai chiều tăng/giảm. Về yếu tố tăng giá có thể tới từ nguồn cung thiếu hụt do hiện tượng La Nina ảnh hưởng đến các quốc gia sản xuất chính và nhu cầu sản xuất tăng sau khi Trung Quốc thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nền kinh tế. Yếu tố giảm giá có thể do nhu cầu tiêu thụ giảm khi Mỹ tăng thuế suất lên ô tô nhập khẩu hoặc trì hoãn thực hiện quy định Quy định chống phá rừng (EUDR) từ EU.