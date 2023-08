Một phó trưởng công an phường ở Bình Dương bị tước quân tịch

Ngày 24/8, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ký quyết định về việc tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với đại úy Lường Văn Hùng, Phó Trưởng Công an phường Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Lý do đại úy Lường Văn Hùng bị kỷ luật , tước danh hiệu Công an Nhân dân vì cán bộ này đã vi phạm quy định của ngành trong quy trình công tác.

Trước đó, đại úy Hùng đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Công an tỉnh Bình Dương chưa thông tin cụ thể về sai phạm của đại úy Hùng.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, trước đây vị cán bộ này từng bị một hộ kinh doanh bên quốc lộ 13 (phường Tân Định, thị xã Bến Cát) tố cáo vì cho rằng người này gọi giang hồ đến đe dọa, tạt chất bẩn vào cơ sở kinh doanh với lý do “không biết điều”.