Một phường của siêu đô thị 14 triệu dân lớn nhất cả nước sắp có thêm 3 khu đô thị hơn 64.000 tỷ đồng

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Theo thông tin công bố, UBND phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM) đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho ba dự án khu đô thị với tổng diện tích gần 61ha. Các dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, tích hợp nhà ở, dịch vụ, giáo dục, y tế và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án có quy mô lớn nhất là Khu đô thị mới Tân Bình , rộng khoảng 32,5ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 27.658 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp với hơn 30ha, phần còn lại là đất ở hiện hữu, đất nuôi trồng thủy sản, kênh rạch và hệ thống giao thông. Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển nhà ở liền kề, chung cư hỗn hợp cùng các công trình giáo dục và y tế phục vụ cư dân.

Dự án thứ hai là Khu đô thị mới số 4 , có diện tích gần 12,5ha và tổng mức đầu tư khoảng 25.388 tỷ đồng. Khu đô thị này được quy hoạch theo mô hình đa chức năng với các khối chung cư kết hợp dịch vụ, trường học, công viên cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án cuối cùng, Khu đô thị mới Suối Cây Sao có quy mô khoảng 16ha với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 11.344 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, cả ba dự án đều có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ phải xây dựng phương án phân kỳ đầu tư phù hợp và hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trước khi triển khai.

Phường Tân Đông Hiệp được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, trên cơ sở sáp nhập một phần các phường Tân Bình, Tân Đông Hiệp và Thái Hòa của tỉnh Bình Dương cũ. Khu vực này nằm trên trục kết nối nhiều khu công nghiệp lớn, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống giao thông trọng điểm như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Vành đai 3 TP.HCM.