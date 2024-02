Một thành phố trực thuộc Trung ương thu ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng

Năm 2024, Thành phố Hải Phòng đặt chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106.761 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 45.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 60.000 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 1/2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 10.763,7 tỷ đồng, đạt 11% dự toán Trung ương giao, đạt 10,1% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 142,1% so với cùng kỳ.



Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 4.973 tỷ đồng, thu nội địa ước 5.706 tỷ đồng. Thu tiền sử dụng đất trong tháng 1 ước 2.355 tỷ đồng, trong đó thành phố thực hiện thu từ một số dự án lớn như dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại thuộc Khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại huyện Thủy Nguyên thu 1.231 tỷ đồng; dự án đấu giá tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm thu 419 tỷ đồng; dự án Our City tại quận Dương Kinh thu 300 tỷ đồng…

Về thu ngân sách khối quận, huyện, có 8/14 quận, huyện đạt và vượt tốc độ thu bình quân. Riêng huyện Cát hải có số thu tiền thuê đất vượt dự toán HDND thành phố giao, do thu tiền thuê đất gia hạn của Công ty Vinfast.

Năm 2023, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng đã cán mốc 103.619 tỷ đồng, đứng vị trí thứ 3 về số thu ngân sách nhiều nhất cả nước.

Trong đó, thu nội địa năm 2023 đạt 43.466 tỷ đồng, đạt 138,7% dự toán Trung ương giao, 102,3% dự toán HĐND Thành phố giao, bằng 117,5% so với thực hiện năm 2022. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất là 26.883 tỷ đồng, đạt 110,2% dự toán Trung ương giao, 98,5% dự toán HĐND Thành phố giao, bằng 100,6% so với thực hiện năm 2022, vượt 2.494 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao.

Riêng trong quý IV/2023 đã thu đạt 21.653 tỷ đồng, bằng 211,4% so với cùng kỳ (10.241 tỷ đồng). Đây là quý có số thu cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Không chỉ có số thu ngân sách cao, Hải Phòng còn nằm trong top đầu cả nước về phát triển kinh tế. Với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2023 đạt 10,34%, Hải Phòng đứng thứ 5/63 tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng cao. Đây là năm thứ 9 liên tiếp thành phố giữa vững tăng trưởng ở mức hai con số. Ngoài ra, thu hút khách du lịch đạt 7,9 triệu lượt khách, vượt 8% kế hoạch năm.