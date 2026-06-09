Một thành viên HĐQT PNJ và người thân đăng ký giao dịch cổ phiếu

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ, sàn HoSE) vừa công bố thông báo giao dịch của người nội bộ là ông Đào Trung Kiên, Thành viên HĐQT - Giám đốc cao cấp và người liên quan.

Theo đó, ông Đào Trung Kiên đăng ký bán 561.199 cổ phiếu trong thời gian từ 12/6 tới ngày 10/7 bằng phương thức khớp lệnh, thỏa thuận với lý do nhu cầu cá nhân. Nếu bán thành công, ông Kiên sẽ giảm sở hữu từ 979.665 cổ phiếu (tỷ lệ 0,19%) xuống 418.466 cổ phiếu (tỷ lệ 0,08%).

Ở chiều ngược lại, ông Đào Anh Dũng, bố ruột ông Đào Trung Kiên đăng ký mua đúng lượng cổ phiếu ông Kiên đăng ký bán trong cùng thời gian như trên. Nếu mua vào thành công, ông Đào Anh Dũng sẽ nâng sở hữu từ 0% lên 0,11% vốn PNJ.

Về kết quả kinh doanh quý I/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116,5%.

Theo giải trình của PNJ, doanh thu thuần trong quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ đóng góp từ doanh thu vàng 24K. Bên cạnh đó, mảng bán lẻ trang sức tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của PNJ đạt hơn 3.440,9 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn thu về hơn 52,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 39%.

Các loại chi phí đều tăng nhưng mức tăng không đủ lớn để gây áp lực lên lợi nhuận gộp. Trong đó, chi phí tài chính tăng từ 37 tỷ đồng lên gần 55,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 34,4%, lên mức hơn 1.352 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 222,1 tỷ đồng, tăng 14,7%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PNJ giảm 2,3% so với đầu năm, xuống còn gần 19.692,8 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 13.419 tỷ đồng; khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 3.586,4 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 923,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.291,6 tỷ đồng, giảm 23,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 2.893,6 tỷ đồng.



