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Một thế lực bất ngờ "tung" 300 tỷ đồng gom cổ phiếu phiên 9/6

| | Thị trường chứng khoán

Một thế lực bất ngờ "tung" 300 tỷ đồng gom cổ phiếu phiên 9/6

Tự doanh CTCK mua ròng 262 tỷ đồng trên HOSE.

Sau phiên giao dịch chịu áp lực bán mạnh, thị trường đã phục hồi trở lại trong phiên 9/6 với thanh khoản suy giảm. Đóng cửa, VN-Index tăng nhẹ 2,52 điểm (+0,14%) lên mức 1.793,05 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.800 điểm. Giao dịch khối ngoại cũng kém tích cực khi nhóm này bán ròng thêm 868 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 262 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, cổ phiếu MSN được mua ròng mạnh nhất với giá trị 47 tỷ đồng. Theo sau là VPB (45 tỷ), MBB (38 tỷ), VCB (30 tỷ), VIC (23 tỷ), HPG (17 tỷ), VNM và DCM cùng đạt 16 tỷ đồng, SMC (15 tỷ) và VHM (13 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -36 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (-28 tỷ), TCB (-21 tỷ), E1VFVN30 và FUEVFVND cùng ghi nhận mức -5 tỷ đồng, MSB (-4 tỷ), CTG và FUEVN100 cùng ở mức -3 tỷ đồng. Ngoài ra, ACB và PNJ cũng bị bán ròng lần lượt 2 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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