Một thế lực vừa "tung tiền" gom mạnh cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong phiên 9/12

Thị trường tiếp tục đà tăng điểm đầu phiên 9/12, hướng đến vùng giá 1.780 điểm. Sau đó áp lực bán bắt đầu gia tăng mạnh trên diện rộng ở hầu hết các mã. Đóng cửa, VN-Index giảm 6,57 điểm (-0,37%) về mức 1.747,17 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 2.541 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK trở lại mua ròng 229 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, VIC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 75 tỷ đồng, theo sau là STB (49 tỷ), FPT (41 tỷ), MBB (36 tỷ), SSI (32 tỷ), PVD (25 tỷ), VPB (24 tỷ), TCB (23 tỷ), CTG (21 tỷ) và VCI (17 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực. Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VHM với giá trị -63 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (-43 tỷ), MSN (-32 tỷ), VRE (-20 tỷ) và VNM (-20 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như NAF (-18 tỷ), FUESSVFL (-15 tỷ), HPG (-7 tỷ), FUEVFVND (-6 tỷ) và DGC (-3 tỷ đồng).