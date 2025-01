TP. Cần Thơ (Ảnh: Ảnh: CTTĐT Cần Thơ)

Ngày 28/9/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1192/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP. Cần Thơ giai đoạn 2023-2025, có hiệu lực từ ngày 1/11/2024.

Theo nội dung Nghị quyết, Phường Thới Bình (mới) được thành lập từ việc sáp nhập 4 phường: An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình (cũ).

Cụ thể, Nghị quyết chỉ rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Ninh Kiều như sau: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,50 km2, quy mô dân số là 10.851 người của phường An Phú, toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,35 km2, quy mô dân số là 7.635 người của phường An Nghiệp và toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,61 km2, quy mô dân số là 23.313 người của phường An Cư vào phường Thới Bình.

Sau sáp nhập, phường Thới Bình có diện tích tự nhiên là 1,99 km2 và quy mô dân số là 56.364 người. Phường Thới Bình giáp các phường An Hòa, Cái Khế, Tân An và Xuân Khánh.

Sau sắp xếp, quận Ninh Kiều giảm xuống còn 8 phường, gồm: Tân An, Cái Khế, Thới Bình, An Hòa, An Khánh, An Bình, Hưng Lợi và Xuân Khánh.

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 5 quận và 4 huyện; 80 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã, 39 phường và 05 thị trấn.

Theo thông báo của UBND quận Ninh Kiều, phường Thới Bình mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/11/2024. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Thới Bình.

Theo UBND TP Cần Thơ, việc sáp nhập bốn phường trên là các phường có vị trí địa lý liền kề, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng và đều thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 theo nghị quyết 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025 nhằm tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, của hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và nhân dân.