Một trang trại nuôi heo bị đình chỉ hoạt động

Ngày 16/1, trên cơ sở tham mưu của công an tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư chăn nuôi Cư Jút (xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) với số tiền 320 triệu đồng về hành vi đưa trang trại chăn nuôi heo hậu bị Cư Jút vào vận hành chính thức nhưng không có giấy phép môi trường .

Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Cư Jút của Công ty Cổ phần đầu tư chăn nuôi Cư Jút

UBND tỉnh Đắk Nông đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường trong thời hạn 4 tháng rưỡi.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng ban hành quyết định xử phạt 35 triệu đồng về hành vi hoạt động chăn nuôi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông đã nắm tình hình và phát hiện trang trại này có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động chăn nuôi.

Công an tỉnh kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và tham mưu xử lý với 2 hành vi sai phạm của Công ty Cổ phần đầu tư chăn nuôi Cư Jút: Hoạt động chăn nuôi khi chưa được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện môi trường và Hoạt động chăn nuôi khi chưa được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi .