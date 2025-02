Một triệu người xem DJ top 1 thế giới khám phá hang Sơn Đoòng của Việt Nam

“Đúng một năm trước, khi chúng tôi thực hiện cuộc thám hiểm này tại hang động ở Việt Nam. Đây là một trong những chuyến đi đặc biệt nhất từ trước đến nay của tôi” - Martin Garrix viết hôm 13/2, kèm đó là video dài gần một phút về chuyến thám hiểm.

Video hút hơn một triệu lượt xem sau gần một ngày đăng tải. Dưới bài viết, nhiều khán giả quốc tế bày tỏ sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của hang Sơn Đoòng , mơ được một lần đặt chân đến. “Tôi ước mình có mặt tại đây” – DJ, nhà sản xuất âm nhạc Sam Feldt bình luận. “Hãy đăng nhiều video khám phá Sơn Đoòng như thế này nữa”, “Trải nghiệm quý giá ở Việt Nam”… cư dân mạng bình luận.

Một số người nhận ra hang Sơn Đoòng là địa điểm xuất hiện trong MV Alone Pt II của Alan Walker.

Chuyến thám hiểm của DJ Martin Garrix và bạn bè kéo dài 4 ngày 3 đêm. Mỗi năm, lượng khách được vào hang đều phải giới hạn. Một lần có 10 khách đi cùng 30 người phục vụ, từ chuyên gia hang động đến đội ngũ y tế, đầu bếp...

Nhiều du khách nói họ phải đăng ký từ nhiều tháng mới có suất. Tại đây, đoàn du khách được khám phá nhiều cảnh quan kỳ vĩ như sông ngầm, thạch nhũ, hệ thực, động vật và thời tiết riêng bên trong hang. Tại các hố sụt, du khách được dẫn đến khu rừng nguyên sinh với dãy núi đá vôi trùng điệp, ngọc hang động.

Đến Việt Nam năm 2024, ngoài thám hiểm hang động, Martin Garrix đã đến Hà Nội, trải nghiệm cà phê đường tàu, thân thiện chụp ảnh cùng người hâm mộ.

DJ Martin Garrix.

Martin Garrix (tên thật là Martijn Gerard Garritsen, sinh năm 1996) là DJ, nhà sản xuất âm nhạc người Hà Lan. Anh nổi tiếng toàn cầu với bản hit Animals (2013) và được coi là một trong những DJ hàng đầu thế giới. Garrix từng nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng DJ Mag Top 100 DJs.

Anh cũng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Dua Lipa, Usher và Bebe Rexha ( In the Name of Love, Scared to Be Lonely ). Ngoài sự nghiệp âm nhạc, anh còn sở hữu hãng thu âm STMPD RCRDS và là gương mặt quen thuộc tại các lễ hội EDM lớn như Tomorrowland, Ultra Music Festival.