Một văn phòng luật ở Cà Mau trả lương thấp bị kiến nghị xử phạt

Ngày 7/12, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau , đơn vị này vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư L.A.T và Văn phòng luật sư M.H.

Qua kiểm tra hồ sơ, đoàn thanh tra xác định Văn phòng luật sư L.A.T có nhiều vi phạm trong việc ký hợp đồng dịch vụ pháp lý như: Hợp đồng có tên gọi không đúng quy định; hợp đồng thiếu các nội dung trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp; một số hợp đồng không ghi năm, cách ghi không thống nhất, thậm chí có hợp đồng không có chữ ký hai bên.

Về việc chấp hành quy định về lao động, thanh tra xác định, Văn phòng luật sư L.A.T vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động, khi không có đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Ngoài ra, văn phòng luật trên cũng không thực hiện việc trả một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với 5 người lao động là người cao tuổi, đang hưởng lương hưu; không lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đối với 3 lao động không đúng theo quy định của Luật BHXH.

Đối với Văn phòng luật sư M.H, đoàn thanh tra chỉ ra một số sai sót về hình thức như không ghi năm, cách ghi hợp đồng không thống nhất là chưa đảm bảo cho việc lưu trữ, tra cứu hồ sơ và ghi vào số theo dõi; báo cáo chưa đóng dấu vào chữ ký người đứng đầu, thời gian thống kê 6 tháng chưa đúng quy định; các sổ theo dõi cũng chưa được đóng dấu giáp lai theo quy định.

Với các vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Văn phòng luật sư L.A.T.

Kết luận thanh tra cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau nhắc nhở 2 văn phòng trên, tăng cường giám sát tuân thủ pháp luật của luật sư thành viên.