MSB lãi trước thuế 5.168 tỷ đồng trong năm 2021, vượt gần 60% so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MCK: MSB) vừa công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2021.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng riêng lẻ năm 2021 gấp đôi so với năm trước, đạt 5.168 tỷ đồng. Với kết quả này, MSB đã vượt gần 58% so với mục tiêu 3.280 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm. Một số chỉ tiêu khác cũng đã hoàn thành ở mức cao như tổng tài sản đạt 203,7 nghìn tỷ, tăng hơn 15% so với đầu năm, vượt con số kế hoạch là 190 nghìn tỷ, vốn điều lệ tăng 30% lên 15.275 tỷ đồng.

Tín dụng tăng trưởng trên 20%, kết hợp với cơ cấu nguồn vốn hiệu quả, nhờ đó thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 6.112 tỷ đồng tăng gần 30% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng hơn 58% trong cơ cấu tổng thu nhập thuần của ngân hàng. Đặc biệt nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng 92% so với năm 2020 với sự đóng góp mạnh mẽ từ tăng trưởng từ doanh thu hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và góp vốn mua cổ phần. Tiền gửi khách hàng tăng hơn 8% đạt 94.616 tỷ đồng trong đó Casa chiếm tỷ trọng khoảng 36%, nằm trong top của thị trường các ngân hàng.

Năm 2021, MSB cũng đạt kết quả tốt trong việc quản trị rủi ro và kiểm soát nợ xấu. Ngay từ quý 1, ngân hàng đã hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel II và bắt đầu áp dụng chuẩn mực Basel III trong quản trị rủi ro. Ngân hàng được Moody's nâng bậc tín nhiệm từ B2 lên B1 trong kỳ đánh giá tháng 5 sau khi cho thấy những cải thiện rõ rệt về chất lượng tài sản, nguồn vốn và xử lý nợ xấu. Hệ số CAR theo số liệu riêng lẻ của MSB kết năm 2021 đạt 11,24%. Nợ xấu kết năm ở mức 1,15% cũng là con số thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Đây là nỗ lực rất lớn của ngân hàng trong bối cảnh bị tác động bởi dịch Covid-19. Ngân hàng đã tiến hành cơ cấu nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid theo thông tư 01 và thông tư 14 của NHNN và đã trích lập dự phòng đầy đủ.

Liên quan hoạt động chuyển đổi số, sau khi ngân hàng số TNEX đi vào động được gần 2 năm, MSB đã đạt được một số kết quả ban đầu khá tích cực, kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu 3 triệu người dùng sau 3 năm đầu và góp phần giảm CIR của ngân hàng xuống dưới 45% vào năm 2023. Song song đó, các dự án về chuyển đổi số, số hóa từng phần ngân hàng hiện hữu đã được MSB triển khai mạnh mẽ. Việc số hóa sẽ giúp ngân hàng tiết giảm hơn về quy trình, chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả công việc và đem đến trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.



Về cổ phiếu, chốt năm 2021, MSB đứng ở 29.000 đồng (sau khi chia cổ tức 30%), vốn hóa thị trường đạt 44.297 tỷ đồng, P/E và P/B lần lượt là 10,73 và 2 lần. Năm qua MSB còn lọt rổ VN Diamond và VN Finlead sau khoảng nửa năm niêm yết.

Theo lãnh đạo MSB chia sẻ, năm 2022 ngân hàng đặt mục tiêu 2022 đạt lợi nhuận trước thuế 6.800 tỷ đồng- tương đương 30%, tăng trưởng tín dụng ở mức trên 20% tùy vào sự phê duyệt của NHNN, quy mô tài sản đạt 230.000 tỷ đồng. Chiến lược tập trung chuyển đổi số, số hóa ngân hàng hiện hữu tiếp tục được MSB đẩy mạnh với mục tiêu vào nhóm các ngân hàng có tỷ lệ CASA trên tổng tiền gửi cao nhất hệ thống trong năm 2022.

https://cafef.vn/msb-lai-truoc-thue-5168-ty-dong-trong-nam-2021-vuot-gan-60-so-voi-ke-hoach-20220117154042929.chn