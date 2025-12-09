Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua bán trái phép thứ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, 2 trung niên bị bắt

09-12-2025 - 14:21 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hai người đàn ông Trung Quốc đã bị tạm giữ vì cáo buộc buôn lậu các dòng chip H100 và H200 của Nvidia.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, Fanyue Gong, 43 tuổi, công dân Trung Quốc sống tại New York, và Benlin Yuan, 58 tuổi, công dân Canada gốc Trung Quốc đã cấu kết với các nhân viên của một công ty logictics có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) mà một công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc nhằm lách các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Trong các tài liệu nộp lên tòa, công tố viên cho biết Gong và đồng phạm đã mua các chip Nvidia thông qua những người đứng tên hộ và các trung gian, đồng thời khai gian rằng hàng hoá được dành cho khách hàng tại Mỹ hoặc khách hàng tại các bên thứ ba như Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Theo đơn khiếu tố hình sự, các chip được chuyển đến nhiều kho hàng tại Mỹ, nơi các cá nhân đã gỡ nhãn Nvidia và dán nhãn mới mang tên một công ty mà công tố viên tin là công ty giả mạo. Sau đó các chip được chuẩn bị để xuất khẩu.

Hai người bị bắt hoạt động riêng rẽ.

Các công tố viên cho biết Yuan đã giúp tuyển dụng và tổ chức những người kiểm tra các lô chip bị dán nhãn sai thay mặt cho công ty logistics tại Hong Kong.

Các công tố viên cho biết Yuan bị cáo buộc đồng ý chỉ đạo các nhân viên kiểm tra không tiết lộ rằng hàng hóa được chuyển đến Trung Quốc và ông ta cũng tham gia chỉ đạo việc xây dựng một câu chuyện để công ty của mình sử dụng nhằm đòi lại chip và thiết bị khác sau khi chúng bị cơ quan liên bang thu giữ.

Theo tài liệu tòa án, công tố viên ước tính đường dây này đã hoạt động ít nhất từ tháng 11 năm 2023.

Luật sư của Yuan từ chối bình luận, trong khi đại diện của Gong không thể được xác định ngay lập tức.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết: “Chính phủ Trung Quốc yêu cầu công dân Trung Quốc ở nước ngoài nghiêm túc tuân thủ luật pháp và quy định địa phương, đồng thời bảo vệ hợp pháp quyền và lợi ích chính đáng của công dân Trung Quốc ở nước ngoài.”

Chip H100 và H200 là các dòng chip tối tân hàng đầu của Nvidia. Dù chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng chúng được sử dụng phổ biến cho các tác vụ AI, vốn đang trở thành xu hướng toàn cầu. Phía Trung Quốc bị Mỹ hạn chế tiếp cận các dòng chip này.

Tham khảo: Reuters﻿

Ông Trump cho Nvidia bán chip H200 sang Trung Quốc nhưng đòi “cắt phế” 25%

Hồng Duy

