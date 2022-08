Mua căn nhà thứ 2 ở tuổi 29: Điều quan trọng là phải biết mình muốn gì

Có 1 căn nhà trước 30 tuổi đã khó, do vậy việc sở hữu 2 căn hộ ở tuổi 29 như Quỳnh Thư có lẽ là điều khá ít người có thể đạt được. Cô cùng chồng đã "mạnh tay" chi 2,7 tỷ đồng để mua căn nhà thứ 2 với diện tích 58m2, tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh.



Cùng nghe Quỳnh Thư chia sẻ về lý do đằng sau quyết định mới lạ này cũng như quan điểm về chuyện mua nhà của cô nàng.

Quỳnh Thư

Xin chào Quỳnh Thư,

Tại sao sau khi đã sở hữu căn nhà thứ nhất, bạn tiếp tục mua thêm căn thứ 2?

Mình sở hữu căn nhà đầu tiên vào năm 27 tuổi, mục đích chính là muốn an cư lạc nghiệp. Lúc đó mình chưa có nhiều tài chính nên chấp nhận mua nhà khá xa và căn nhà 1 phòng ngủ đủ để cho sinh hoạt của 2 vợ chồng.

Căn nhà này ở vị trí khá xa, làm ở công ty cũ đi mất 30 phút. Bọn mình ở đó được hơn nửa năm thì mình quyết định chuyển công tác, hàng ngày mất hơn 1 tiếng để đi làm. Mỗi ngày đến gần hơn 7 giờ, 8 giờ tối mới về đến nhà, mệt mỏi vì phải đi xa.

Do vậy, mình đã quyết định chuyển về gần công ty sống để tiện đi làm và cho thuê lại nhà của mình. Lấy tiền thuê đó bù lại chi phí mua nhà mới và đổi lại được vị trí tốt hơn. Như vậy mỗi ngày mình chỉ mất 5-10 phút đi làm, tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển và cả xăng xe nữa. Sau gần 1 năm ở thuê thì nó không phù hợp với nhu cầu sử dụng nên bọn mình quyết định cố gắng và mua căn thứ 2 này.

Đối với bạn, tiêu chí mua nhà lúc mua căn thứ 2 có khác gì so với căn thứ 1?

Mình đã vạch ra 4 tiêu chí cần phải có trong căn nhà thứ 2 này:

1. Vị trí: Đây là tiêu chí quan trọng nhất khi chọn mua căn nhà thứ 2. Căn nhà này cần cách chỗ làm việc của mình tầm 10-15 phút đi xe. Do đó, mình khoanh vùng các quận có thể lựa chọn và tiến hành tìm các căn hộ ở khu vực đó.

2. Pháp lý: Vợ chồng quyết định tiên quyết mua nhà phải có sổ vì 2 lý do sau:

- Vay ngân hàng với lãi suất tốt hơn: Mình không có đủ tài chính để "mua đứt" căn nhà. Do đó, việc dùng đòn bẩy, vay ngân hàng, là phương án bọn mình chọn ngay từ đầu. Tuy nhiên, nếu chưa có sổ, mình chỉ có thể vay ở ngân hàng liên kết với chủ đầu tư ở trong nước, mức lãi suất đều khá cao so với ngân hàng nước ngoài, thông thường cao hơn từ 1-2%/năm. Nếu tính vay 2 tỷ đồng, mỗi tháng bạn phải trả tầm thêm 3 triệu tiền lãi so với mức lãi suất ngân hàng nước ngoài đưa ra.

- Không cần phải lo lắng khi nào ra sổ: Có rất nhiều bạn nói rằng mua chung cư chưa có sổ là việc bình thường. Tuy nhiên, với mình nó chỉ bình thường khi chủ đầu tư uy tín và có thể ra sổ như cam kết. Nhưng hiện nay với tình hình biến động của thị trường BĐS, việc ra sổ đôi khi cũng không nằm trong kế hoạch của chủ đầu tư. Như vậy, mình phải theo sát việc này, yêu cầu chủ đầu tư ra sổ. Mình nghĩ rằng thay vì thời gian bỏ ra để theo dõi việc này thì mình cố gắng mua nhà có sổ sẽ đỡ phải suy nghĩ và yên tâm hơn.

3. Giá cả là một tiêu chí không kém quan trọng. Mình áp dụng quy tắc sau: Số tiền mua nhà hiện có (tiền mặt) bằng tối thiểu 40%-50% giá trị của căn nhà. Và số tiền trả góp căn nhà hàng tháng bằng tối đa 50% thu nhập cố định của gia đình. Ngoài ra, gia đình mình cần mua nhà có 2 phòng ngủ nên sau khi cân đối mọi thứ, quyết định lựa chọn căn nhà có giá trị từ 2,5-3 tỷ đồng.

4. Tiện ích xung quanh: Do xác định sẽ ở lâu dài nên mình cần căn nhà có những tiện ích như hồ bơi, phòng gym, cơ sở hạ tầng tốt, ban quản lý chất lượng,... Như vậy, bọn mình sẽ cảm thấy thư giãn và thoải mái mỗi khi về nhà.

Bạn có bí kíp tài chính gì để mua 2 căn nhà khi ở độ tuổi còn trẻ vậy không?

Thật ra mình cũng không có mẹo gì đâu. Do có học về tài chính nên mình nhận thức được việc đồng tiền có giá trị thời gian. Do đó, bọn mình quyết định sử dụng đòn bẩy tài chính bằng cách tận dụng vay ngân hàng để mua nhà. Dĩ nhiên, giá trị vay cũng phải nằm trong khả năng của bọn mình.

Mình sẽ lập kế hoạch xem cần tối thiểu bao nhiêu tiền mặt để trả cho phần gốc theo yêu cầu của ngân hàng. Ứng với số tiền đó mình sẽ lên kế hoạch tiết kiệm và chi tiêu mỗi tháng cho phù hợp. Ban đầu, vợ chồng mình quyết định trích ít nhất 10% - 20% thu nhập mỗi tháng vào tài khoản tiết kiệm và tuyệt đối tuân thủ tỷ lệ đó. Nếu có các khoản thu nhập khác, sẽ đưa vào tài khoản này. Ngoài ra, bọn mình luôn cố gắng nhận thêm các công việc khác để tăng thêm thu nhập như làm trợ giảng, hỗ trợ tư vấn về tài chính,...

Phòng ngủ với màu sắc trang nhã

Bạn có lời khuyên gì cho các bạn trẻ cũng muốn mua nhà như mình không?

Lập một kế hoạch rõ ràng, theo đuổi kế hoạch đó. Ngoài ra, nếu bạn cũng bắt đầu từ 2 bàn tay trắng như hai vợ chồng mình, hãy đầu tư cho bản thân ngay từ khi còn trẻ. Theo đuổi đam mê và không ngừng nâng cao giá trị bản thân thì trong tương lai, các bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình, không chỉ mỗi việc mua nhà.

Với quan điểm của mình, thay vì hàng tháng mình bỏ tiền ra để thuê nhà, mình sẽ sử dụng phần đó để trả lãi vay cho ngân hàng. Như vậy, sau 1 khoảng thời gian, mình sẽ có được 1 tài sản. Khi có một khoản vay thì mình cũng có nhiều trách nhiệm và động lực nâng cao thu nhập và có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng đừng để việc trả lãi vay trở thành 1 gánh nặng. Hãy bắt đầu khi bản thân đã sẵn sàng và chuẩn bị đủ cho các trường hợp có thể xảy ra và có kế hoạch rõ ràng cho việc mua nhà này nhé.

Xin cảm ơn Quỳnh Thư vì những chia sẻ!

Ảnh: NVCC