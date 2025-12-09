Mua cốc bắp nướng mỡ hành 20k, khách Tây có hành động đắt giá khiến nhiều người Việt phải suy ngẫm

Những câu chuyện về khách Tây thưởng thức ẩm thực đường phố Việt Nam vốn không thiếu, nhưng mỗi lần xuất hiện lại tạo nên sự thích thú vì sự chân thành, dễ thương và những khoảnh khắc đơn giản mà đáng yêu. Như mới đây, một vị khách Tây chia sẻ trải nghiệm mua bắp nướng mỡ hành 20k ở vỉa hè Việt Nam và lập tức gây chú ý bởi loạt khoảnh khắc "xinh xắn" từ lúc mua đến lúc ăn.

Theo đoạn video anh đăng tải, khi ghé mua một cốc bắp nướng, tình huống đã có chút bối rối vì cô chủ quán không biết tiếng Anh. Tưởng chừng khó xử lại bất ngờ trở nên ấm áp ngay sau lời "cầu cứu" của cô chú quán, một vị khách Việt đứng gần đó lập tức quay lại "ra tay cứu trợ", trở thành phiên dịch viên. Cô chủ cười tươi, vị khách phiên dịch cũng nhiệt tình, còn anh Tây thì liên tục gật đầu cảm ơn. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến netizen phải bật cười vì sự đáng yêu của cả ba.

Nhưng phần thú vị nhất lại nằm ở khoảnh khắc sau đó - màn review món ăn của vị khách Tây.

Anh cầm cốc bắp lên, định mở nắp để thưởng thức nhưng lại khá chật vật. Động tác xoay xoay, kéo kéo của anh khiến người xem "nín thở" như đang xem cảnh phim căng thẳng, chỉ sợ nắp bật ra và bắp đổ tung tóe xuống đất. Sau vài giây vật lộn, anh bắt đầu… thở phào vì đã mở thành công.

Và rồi điều khiến dân mạng bất ngờ nhất xuất hiện: thay vì đặt nắp xuống bàn, hay tiện tay để đâu đó, vị khách này bỏ luôn chiếc nắp nhựa vào túi quần. Có vẻ như không có thùng rác ở gần nên anh "cất tạm" vào túi, để khi nào tìm được thùng rác thì sẽ bỏ sau. Một hành động nhỏ nhưng đủ khiến hàng nghìn người Việt trong phần bình luận phải chú ý. Hành động của anh chàng vô cùng tự nhiên, như thể đã trở thành thói quen của anh.

Ngay sau khi video được chia sẻ, bình luận của cư dân mạng Việt đã rần rần dành sự khen ngợi cho vị khách Tây này:

- "Bạn rất lịch sự và giữ gìn vệ sinh môi trường. Nắp ly nhựa bạn bỏ vào túi chứ không vứt bừa xuống đất. Xin cảm ơn."

- "Anh ấy rất lịch sự. Tháo nắp ra và cho vào túi quần luôn."

- "Thấy người ta chưa, mở nắp bỏ vào túi, không xả rác bừa bãi."

Ngoài việc gây thiện cảm vì lịch sự, anh Tây cũng khiến nhiều người bật cười vì độ dễ thương khi review món ăn. Khi ăn, anh liên tục trầm trồ về vị béo ngậy của mỡ hành, độ giòn ngọt của bắp và cái hương thơm mộc mạc của món ăn đường phố chỉ 20k. Một món ăn bình dân nhưng với anh lại là trải nghiệm mới mẻ, thú vị.

Câu chuyện cho thấy: đôi khi sự tinh tế không nằm ở việc lớn lao, mà ở những hành động nhỏ - như giữ lại chiếc nắp nhựa thay vì vứt xuống đường. Và cũng nhờ những khoảnh khắc giản dị như vậy, ẩm thực đường phố Việt Nam lại có thêm một lần được yêu thương theo cách rất đẹp.

(Nguồn: @seantravelsvids)