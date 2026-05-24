Mua đất năm 1993, nay mới làm sổ có bị phạt?

Trong trường hợp nhận chuyển nhượng tháng 02/1993 nhưng đến nay mới làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì có xử phạt không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì trường hợp đã thực hiện hành vi nhận chuyển nhượng đất trước ngày 15/10/1993 và trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành mà chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 16 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP.