Mùa đông cứ mạnh dạn hấp 3 loại quả giàu collagen này mà ăn: Chúng dịu cơn ho, dưỡng ẩm phổi và nuôi dạ dày khỏe mạnh

Trời vừa trở lạnh, miệng và mũi thường là những nơi "lên tiếng" sớm nhất. Môi khô, da quanh mũi bong tróc, cổ họng thì rát và ngứa nhẹ. Đây cũng là lúc nhiều người ngại ăn trái cây vì chúng lạnh, nhất là ăn vào buổi sáng hoặc tối.

Thực ra, từ xa xưa ông bà ta đã có một cách rất hay để xử lý chuyện này, đó là đem trái cây nấu chín hoặc làm ấm trước khi ăn. Khi được gia nhiệt, tính lạnh của trái cây giảm đi, cơ thể hấp thu dễ hơn, dạ dày cũng đỡ bị ấm ách, khó chịu. Không chỉ vậy, tác dụng dưỡng sinh của trái cây trong nhiều trường hợp còn được phát huy tốt hơn.

Vào mùa đông, cơ thể cần được giữ ấm và bổ sung độ ẩm từ bên trong. Vì thế, những loại trái cây quen thuộc, khi thay đổi cách chế biến, có thể trở thành món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Dưới đây là 3 loại trái cây rất đáng ăn nóng trong mùa lạnh, đơn giản nhưng hiệu quả.

1. Táo

Táo ăn sống giàu chất xơ, điều này nhiều người đã biết. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng khi được nấu chín, "tính" của táo sẽ thay đổi. Trong y thư cổ từng ghi nhận, táo ăn chín có tác dụng bồi bổ vùng tiêu hóa, giúp dạ dày dễ chịu hơn.

Theo góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, khi táo được làm nóng, pectin trong quả ổn định hơn và tác động nhẹ nhàng đến đường ruột. Điều này đặc biệt phù hợp với mùa đông, khi dạ dày dễ bị lạnh, nhiều người hay đau bụng hoặc đi ngoài phân lỏng. So với táo sống, táo hấp thường dễ ăn và dễ chịu hơn.

Theo BS Nguyễn Trung Tường (chuyên gia Đông y, làm việc tại Hà Nội), nếu kết hợp táo với hoàng kỳ, táo đỏ và một chút đường nâu, món ăn này càng có lợi cho người hay mệt, tay chân lạnh. Hoàng kỳ giúp nâng thể lực, táo đỏ làm ấm cơ thể, còn đường nâu giúp vị ngọt dịu và dễ hấp thu. Táo hấp xong gần như không còn vị chua, chỉ giữ lại vị ngọt mềm, ăn vào thấy ấm từ dạ dày lan ra.

2. Lê

Nhắc đến việc làm dịu cổ họng và bổ sung độ ẩm cho cơ thể, lê luôn là lựa chọn quen thuộc. Tuy nhiên, nếu chỉ nấu riêng lê, hiệu quả đôi khi chưa đủ mạnh trong những ngày mùa đông hanh khô kéo dài.

Khi kết hợp với nấm tuyết, món canh ngọt này trở nên hoàn chỉnh hơn. Nấm tuyết chứa nhiều chất nhầy tự nhiên, giúp giữ nước trong cơ thể và làm dịu các niêm mạc khô. Lê hấp chín giúp sinh tân dịch, còn nấm tuyết hỗ trợ dưỡng phổi, bổ âm. Sự kết hợp này rất phù hợp với người hay ho khan, khô họng hoặc da dễ căng rát vào mùa lạnh.

Nấu đủ thời gian để nấm tuyết tiết hết chất nhầy là điểm quan trọng nhất. Khi đó, nước canh sẽ sánh nhẹ, cổ họng cũng dễ chịu hơn rõ rệt. Đây là món ngọt nhẹ, dễ ăn, có thể dùng vài lần mỗi tuần trong mùa đông.

3. Mía

Mía là thứ quả quen thuộc của mùa đông, nhưng nhai mía sống lại không phù hợp với nhiều người vì nhiều đường và dễ ảnh hưởng răng miệng. Thay vào đó, nấu mía thành nước uống là cách dùng đã được người xưa lựa chọn từ lâu.

Bản thân mía có tác dụng cấp nước cho cơ thể. Khi nấu cùng vài lát gừng và táo đỏ, nước mía trở nên cân bằng hơn: Gừng giúp làm ấm, xua lạnh, còn táo đỏ bổ sung năng lượng nhẹ nhàng. Thành phẩm là một loại nước ngọt dịu, ấm bụng, không gây gắt cổ.

Trong mùa đông khô lạnh, dùng nước mía nấu theo cách này thay cho các loại nước ngọt đóng chai là một lựa chọn lành mạnh. Vị ngọt tự nhiên từ mía đủ để dễ uống, không cần thêm đường, mà cơ thể vẫn cảm thấy dễ chịu.

