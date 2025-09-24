Mưa lớn gây tê liệt “thành phố niềm vui” của Ấn Độ, ít nhất 10 người thiệt mạng

(Ảnh: PTI)

Theo giới chức địa phương, ít nhất 10 người đã thiệt mạng - phần lớn do điện giật - khi nước ngập tràn trên diện rộng, làm tê liệt giao thông đường bộ, đường sắt và cả hàng không tại thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.

Các nạn nhân được ghi nhận ở nhiều khu vực như Beniapukur, Kalikapur, Netaji Nagar, Gariahat, Behala và Haridevpur - chủ yếu thuộc khu trung tâm và phía Nam Kolkata. Cơ quan Cung cấp Điện Calcutta (CESC) đã phải ra cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân tránh xa dây điện và cột điện do nguy cơ rò rỉ điện trong các tuyến phố ngập nước.

(Ảnh: PTI)

Sân bay quốc tế Kolkata cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn khi hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, gồm 62 chuyến hủy và 42 chuyến khác trễ giờ. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đường băng cũng bị ngập nước, khiến việc cất hạ cánh gặp nguy hiểm. Air India và IndiGo đã ban hành khuyến cáo khẩn, yêu cầu hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay và đến sân bay sớm hơn nhiều giờ.

Đường sắt ngoại ô và hệ thống metro đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Tuyến Blue Line đoạn giữa Mahanayak Uttam Kumar - Rabindra Sarobar phải ngừng hoạt động do ngập nước. Các tuyến tàu thuộc Sealdah và Howrah cũng chỉ duy trì dịch vụ tối thiểu.

Trên các tuyến phố lớn như EM Bypass, AJC Bose Road hay College Street, ô tô, xe bus và taxi bị mắc kẹt hàng giờ trong dòng nước ngập tới thắt lưng. Hàng loạt trường học buộc phải đóng cửa, chính quyền bang Tây Bengal tuyên bố nghỉ học trên toàn hệ thống giáo dục công lập ít nhất 2 ngày để đảm bảo an toàn.

(Ảnh: PTI)

Theo Sở Khí tượng Ấn Độ, lượng mưa đo được tại Kolkata đạt mức kỷ lục 251,4 mm chỉ trong chưa đầy 24 giờ - cao nhất kể từ năm 1986 và là mức cao thứ 6 trong 137 năm qua. Một số khu vực còn ghi nhận con số khủng khiếp hơn: Garia Kamdahari - 332 mm, Jodhpur Park- 285 mm, Kalighat - 280 mm.

Nguyên nhân được cho là một vùng áp thấp mạnh trên vịnh Bengal, dự kiến còn gây thêm mưa lớn trong những ngày tới. Trùng với thời điểm chuẩn bị lễ hội Durga Puja - sự kiện văn hóa, tôn giáo lớn nhất trong năm, tình hình thời tiết cực đoan đang đe dọa nghiêm trọng các khu đền tạm, vốn đã được dựng công phu trong nhiều tháng.

Với dự báo mưa còn tiếp diễn, "thành phố niềm vui" đang oằn mình chống chọi giữa mưa ngập, mất điện, tắc đường và lo ngại dịch bệnh bùng phát ngay trước lễ hội truyền thống lớn nhất của mình.