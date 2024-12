Mua nấm hương thấy 5 dấu hiệu này rẻ mấy cũng đừng tham, không khác gì mang mầm bệnh về nhà

Nấm hương, hay còn gọi là nấm đông cô được yêu thích bởi hương thơm đặc trưng, vị ngọt đậm đà và giá trị dinh dưỡng cao. Loại nấm này chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như choline, tyrosine, axit amin, vitamin B… và chất chống oxy hóa. Nhờ đó,ăn nấm hương giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, nếu mua hay ăn phải nấm hương không đảm bảo chất lượng, bạn không chỉ mất đi lợi ích sức khỏe mà còn có nguy cơ rước bệnh vào người. Dưới đây là 5 dấu hiệu cần tránh khi mua nấm hương để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình:

1. Nấm hương có mùi bất thường

Nấm hương tươi hay khô khi chất lượng tốt thường có mùi thơm tự nhiên, dễ chịu. Nếu nấm có mùi chua, nồng, hoặc mùi khó chịu, hăng thì là dấu hiệu cho thấy chúng đã để quá lâu hoặc bị tẩm chất bảo quản. Trong số đó, đặc biệt nguy hiểm là hóa chất tăng thời gian bảo quản, khử mùi formaldehyde. Khi ăn phải những loại nấm này dễ gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, tổn thương gan hay thận và thậm chí là gây ung thư nếu dùng trong thời gian dài.

2. Nấm hương có màu sắc khác lạ

Nếu bạn thấy nấm có màu sắc lạ, đặc biệt là màu đen đậm hoặc màu trắng quá sáng thì đừng nên mua. Đó là dấu hiệu nấm đã để quá lâu, bị mất chất dinh dưỡng hoặc chưa đủ thời gian phát triển. Nấm quá đen thường do đã để quá lâu hoặc bị mất chất dinh dưỡng, nấm mốc. Trong khi nấm quá trắng thường bị thu hoạch quá sớm, ít dinh dưỡng hoặc sinh trưởng trong môi trường không an toàn. Việc ăn phải nấm có màu sắc không bình thường có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các vấn đề về tiêu hóa.

3. Nấm hương có đốm đen hoặc nấm mốc

Khi quan sát bề mặt nấm hương, nếu thấy xuất hiện các đốm đen nhỏ hoặc dấu hiệu nấm mốc thì tuyệt đối không mua. Chúng có thể đã hỏng hoặc nhiễm khuẩn, nhiễm độc, biến chất, nguồn gốc không đảm bảo. Điều này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, gây nhiều bệnh tật nghiêm trọng. Đặc biệt là nấm bị nấm mốc có thể chứa aflatoxin - chất gây ung thư cấp độ 1 được WHO cảnh báo.

4. Nấm hương quá mềm, dễ gãy nứt khi chạm vào

Nấm hương ngon và an toàn phải có độ đàn hồi tốt và cấu trúc chắc chắn. Nếu nấm quá mềm, thậm chí ngậm nước có thể do bị tẩm hóa chất, ngâm nước, ẩm mốc hoặc đã biến chất. Nấm hương dễ gãy nứt khi chạm vào là dấu hiệu để quá lâu, phơi khô quá mức dẫn tới giảm dinh dưỡng hoặc thậm chí là chứa các hóa chất bảo quản. Nên đặc biệt chú ý phần mũ nấm, nếu không còn nguyên vẹn hoặc nứt gãy cũng không nên mua do dễ bị vi khuẩn, nấm mốc xâm nhập.

5. Nấm hương có kích thước quá lớn hoặc quá nhỏ

Nấm hương có kích thước quá lớn hoặc quá nhỏ đều không phải là lựa chọn tốt. Nấm quá lớn có thể là dấu hiệu của việc nuôi trồng không tự nhiên, thường được sử dụng chất kích thích để thúc đẩy sự phát triển. Những cây nấm này có thể mất đi hương vị tự nhiên và không đảm bảo chất lượng dinh dưỡng. Ngược lại, nấm quá nhỏ thường là nấm non, chưa phát triển đầy đủ, chứa ít chất dinh dưỡng và có thể không đảm bảo an toàn.

Kích thước lý tưởng của nấm hương tươi thường dao động từ 5 - 8cm cho mũ nấm, với chân nấm có độ dài khoảng 5cm, dày và chắc chắn. Đối với nấm hương khô, mỗi cây nấm thường có chiều dài khoảng 3 - 5 cm và được sấy khô đồng đều, không bị nứt vỡ hoặc quá khô, giữ nguyên mùi hương đặc trưng.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Eat This