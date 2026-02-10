Mua nợ xấu từ ngân hàng rồi bán lại cho người khác: Nộp thuế như thế nào?

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Ánh (Bắc Ninh) có mua một khoản nợ khó đòi từ ngân hàng thương mại thông qua hình thức đấu giá. Hiện nay, ông có nhu cầu chuyển nhượng (bán) lại khoản nợ này cho cá nhân khác. Ông Nguyễn Ánh hỏi, khi thực hiện giao dịch bán khoản nợ nói trên, ông phải thực hiện nghĩa vụ thuế như thế nào theo quy định hiện hành?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 quy chế mua bán nợ của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

"1. Mua, bán nợ là việc chuyển nhượng khoản nợ, theo đó, bên bán nợ chuyển giao quyền chủ nợ của khoản nợ cho bên mua nợ và nhận thanh toán từ bên mua nợ.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007 quy định:

"Điều 3: Thu nhập chịu thuế.

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;…".

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân:

"Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế của cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây:

1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chỉ áp dụng đối với trường hợp không đủ điều kiện được miễn thuế quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định này".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp ông Nguyễn Ánh nhận được thu nhập của hoạt động bán khoản nợ ngân hàng thì khoản thu nhập mà ông Nguyễn Ánh nhận được theo hợp đồng bán nợ là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động kinh doanh và thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.



