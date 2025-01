Mua sắm Tết tăng theo ngày, bất ngờ về tiêu thụ rượu bia

Đại diện hệ thống siêu thị WinMart cho biết các hệ thống ghi nhận lượng khách đến mua sắm bắt đầu tăng khoảng 10-20% so với ngày thường, đặc biệt đông vào các khung giờ cao điểm buổi tối.

Người dân đến các siêu thị mua sắm rất đông

Cũng theo đại diện WinMart, dự kiến trong những ngày tới, nhu cầu tiêu dùng sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ khi Tết Nguyên đán cận kề.

Các mặt hàng được ưa chuộng chủ yếu là mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, nước giải khát,... với phân khúc giá tầm trung, phù hợp với xu hướng sắm Tết sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý.

Các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo được ưu tiên lựa chọn

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc siêu thị Go! Thăng Long, chia sẻ 2 tuần gần đây, lượng mua sắm tăng mạnh so với ngày lường. Lượng khách đến siêu thị này tăng khá cao, khoảng 20%-30% so với ngày thường, hơn 10% so với Tết năm ngoái.

Để chuẩn bị công tác hàng hóa, phía siêu thị đã bắt tay vào triển khai từ khoảng quý III-2024 với lượng hàng tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chú trọng vào các mặt hàng tươi sống để phục vụ cho dịp Tết năm nay. Đáng chú ý, 90% hàng Việt được ưu tiên bày bán tại kệ siêu thị.

Quầy rượu rất ít khách

"Đặc biệt, trong ngày 23 tháng Chạp, nhiều người tiêu dùng đã vào siêu thị mua sắm đồ lễ nên lượng khách rất đông" - ông Tuấn cho hay

Đối với mặt hàng bia rượu, nước giải khát, đại diện Siêu thị Go! Thăng Long đánh giá sơ bộ tình hình năm nay doanh số bán rượu có nồng độ cồn cao giảm mạnh. Tuy vậy, doanh số nước giải khát, bia vẫn tăng trưởng tốt.

Tiêu thụ bia vẫn tăng trưởng tốt

Đại diện hệ thống siêu thị WinMart cũng thông tin các mặt hàng Tết được ghi nhận tăng trưởng so với ngày thường, đặc biệt các mặt hàng như bánh kẹo tăng hơn 85%, rượu bia, nước giải khát tăng 100%.

Theo bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Ất Tỵ, ngành Công Thương Hà Nội và các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch và ký kết các hợp đồng khai thác hàng hóa phục vụ Tết tăng trung bình từ 5%-20% theo từng mặt hàng so với Kế hoạch phục vụ Tết năm 2024.

Đặc biệt, 22 doanh nghiệp bán lẻ của TP Hà Nội cam kết không tăng giá bán các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong quá trình phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân Tết Nguyên đán Ất Tỵ.