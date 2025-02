Mua vàng ngày Vía Thần Tài: Bao nhiêu là đủ, đâu mới là con số phát lộc?

Nội dung chính Ý nghĩa của việc mua vàng ngày vía Thần Tài

Mua vàng ngày vía Thần tài nên mua mấy chỉ?

Ngày vía Thần Tài, rơi vào ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là dịp đặc biệt mà người Việt Nam luôn mong muốn cầu may mắn và tài lộc cho năm mới. Mỗi năm khi tới dịp này, người dân lại nô nức mua vàng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là hình thức tiết kiệm và đầu tư an toàn.

Báo Dân Trí dẫn lời nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho biết, trong các sách cổ có đề cập đến ngày Thần Tài, nhưng không nhắc đến việc nhất thiết phải mua vàng trong ngày này để mang lại may mắn. Ông cho rằng tùy theo quan điểm của mỗi người, nếu coi món đồ nào là giá trị thì có thể mua món đồ đó để cảm thấy an tâm và coi như mang sự may mắn vào nhà trong dịp năm mới.

Một bài báo trên chuyên trang Ngôi Sao (VnExpress) cho biết việc nên làm và không nên làm ngày Vía Thần Tài.

Một số việc nên làm bao gồm ăn vận chỉnh tề, lau rửa tượng Thần Tài bằng nước ấm pha rượu gừng, thắp hương tại nhà và nơi kinh doanh. Mua vàng cũng là một truyền thống phổ biến, với hình thức mua vàng online ngày càng được ưa chuộng để tiết kiệm thời gian và tránh đông người.

Tuy nhiên, có một số điều nên tránh trong ngày này để không ảnh hưởng đến tài lộc. Người dân không nên nói lời thô tục, cãi vã hay gây gổ, vì điều này có thể khiến Thần Tài không hài lòng.

Ngoài ra, bàn thờ Thần Tài không nên đặt gần phòng vệ sinh, phòng tắm hay bếp vì dễ làm tiêu tán tài lộc. Đặc biệt, tránh mua vàng quá nhiều do giá vàng thường tăng cao trong ngày này và giảm mạnh sau đó, có thể gây lỗ nặng nếu mua với số lượng lớn.

Ý nghĩa tâm linh và thực tế của vàng

Vàng luôn được coi là kim loại quý giá, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Người Việt tin rằng, mua vàng vào ngày vía Thần Tài sẽ nhận được sự phù hộ từ thần linh, mang lại may mắn và tài lộc trong cả năm. Đây là một phong tục truyền thống, được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài còn được coi là một hình thức tiết kiệm. Trong tâm lý của người Việt, vàng vẫn là kênh đầu tư an toàn nhất. Khi gửi tiền ngân hàng hoặc đầu tư vào các kênh khác có thể gặp biến động, vàng vẫn là lựa chọn đáng tin cậy.

Cách chọn mua vàng trong ngày vía Thần Tài

Để mua vàng vào ngày vía Thần Tài, người dân thường tới các tiệm vàng uy tín để chọn vàng lẻ (nhẫn tròn trơn). Ngoài ra, theo các chuyên gia phong thủy, tùy vào mong muốn về tài lộc trong năm, người dân có thể lựa chọn mua lượng vàng phù hợp. Cụ thể, để cầu Tài nên mua 5 chỉ vàng, cầu Phát mua 2 chỉ và cầu Lộc mua 1 chỉ.

Trong ngày Vía Thần Tài, một số người chọn mua vàng nhẫn tròn trơn hoặc vàng miếng để dễ bán lại, trong khi người khác lại lựa chọn những loại vàng có hình linh vật hoặc con giáp phù hợp với tuổi và mệnh của mình cho mục đích cầu may và tích lũy. Chuyên gia khuyên rằng, khi mua vàng vào ngày vía Thần Tài, người dân nên chọn cửa hàng có uy tín và đảm bảo chất lượng.

