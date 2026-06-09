Mùa World Cup: Tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện giao dịch chuyển tiền nghi đánh bạc

Ngày 9/6, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang ký văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phòng, chống tội phạm đánh bạc , cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Theo chỉ đạo, lực lượng công an tập trung phát hiện, triệt xóa các đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng; đồng thời xử lý các loại tội phạm phát sinh liên quan như tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật và trộm cắp.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 cùng các ngân hàng thương mại được yêu cầu tăng cường giám sát giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc để phối hợp xử lý.

UBND TP. Huế cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không tham gia tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc dưới mọi hình thức. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định.

Đối với ngành giáo dục, các cơ sở đào tạo trên địa bàn phải tăng cường tuyên truyền, tổ chức cho giáo viên, học sinh, sinh viên cam kết không tham gia cá độ bóng đá. Các quán internet, quán cà phê và địa điểm tập trung đông người xem World Cup cũng được vận động ký cam kết không tổ chức đánh bạc.

UBND TP. Huế đồng thời đề nghị các cơ quan tố tụng lựa chọn những vụ án điển hình về tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá để điều tra, truy tố, xét xử công khai nhằm tăng tính răn đe trong mùa bóng đá lớn nhất hành tinh.