Mùa xuân nằm trọn trong một bình Nghênh Xuân: Sắc vàng rực rỡ, cành rủ mềm mại như suối tóc, chưng Tết vừa sang vừa hút lộc

Những ngày cuối năm, khi cái lạnh vẫn còn se sắt và dòng người bắt đầu hối hả ngược xuôi, lòng người ta lại khao khát tìm kiếm một chút hơi ấm, một chút tín hiệu báo tin vui. Có người chọn những cành đào phai e ấp, có người lại mê mẩn chậu quất trĩu quả. Nhưng với những tâm hồn yêu sự mộc mạc và phóng khoáng, mùa xuân chỉ thực sự gõ cửa khi trong nhà hiện diện một bình hoa Nghênh Xuân, hay còn gọi là Liên Kiều.

Loài hoa có cái tên nghe thôi đã thấy rộn ràng, sở hữu sắc vàng kiêu hãnh như gom hết nắng trời, mang theo thông điệp về sự khởi đầu may mắn và thịnh vượng. Hãy cùng ngắm nhìn vẻ đẹp "không cần cố gắng" của loài hoa đặc biệt này.

"Sứ giả" của mùa xuân với sắc vàng "rót mật" vào không gian

Nếu phải chọn một loài hoa có đủ khả năng đại diện cho cả mùa xuân căng tràn nhựa sống, thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí nhiều người, không chút do dự, chính là hoa Nghênh Xuân. Đúng như cái tên đầy chất thơ của mình - "đón chào mùa xuân", loài hoa này dường như sinh ra là để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng ấy.

Khác với vẻ đài các của Lan hay sự nồng nàn của Hồng, Nghênh Xuân mang một vẻ đẹp hoang dại mà đầy khí chất. Những cành hoa không vươn thẳng một cách cứng nhắc mà mảnh mai, thon dài, buông rủ xuống một cách lả lướt và mềm mại như mái tóc của người thiếu nữ đang độ xuân thì.

Điều kỳ diệu nhất nằm ở những bông hoa nhỏ xíu, kết thành từng chùm chạy dọc theo thân cành khẳng khiu. Khi gió xuân khẽ lướt qua, những cành hoa ấy đu đưa, dập dềnh tạo nên những "làn sóng" vàng óng ả. Sắc vàng của Nghênh Xuân không chói gắt, mà là màu vàng của sự hy vọng, màu vàng đượm đà như nắng mật ong rót xuống hiên nhà, xua tan đi cái ảm đạm, xám xịt của những ngày đông lạnh giá cuối cùng. Chỉ cần nhìn thấy những đốm vàng ấy nhảy múa bên khung cửa sổ, ta biết rằng mùa xuân đã thực sự về đến ngõ rồi.

Vẻ đẹp của sự tối giản: Khi "đứng một mình" vẫn là một kiệt tác

Có một điều thú vị là loài hoa này sở hữu một vẻ đẹp tự thân vô cùng mạnh mẽ, đến mức nó chẳng cần bất kỳ một "người bạn diễn" nào đi kèm. Bạn không cần phải đau đầu chọn lá phụ, không cần phải phối với hoa baby hay dương xỉ, cũng chẳng cần những phụ kiện treo Tết cầu kỳ rườm rà. Bản thân Nghênh Xuân khi đứng một mình đã là một bức tranh hoàn chỉnh nhất.

Sự "dễ tính" của loài hoa này khiến bất cứ ai, dù vụng về đến đâu cũng có thể trở thành một nghệ nhân cắm hoa. Chỉ cần chọn một chiếc bình cao cổ, chất liệu gốm mộc mạc hoặc thủy tinh trong suốt, rồi thả những cành hoa vào một cách tự nhiên nhất. Hãy để những nhánh hoa dài được tự do buông rủ xuống miệng bình, uốn lượn theo thế dáng vốn có của nó. Chính sự lộn xộn có chủ đích ấy, chính cái vẻ "tùy hứng" ấy lại tạo nên nét duyên dáng khó cưỡng. Nó giống như một suối hoa vàng đang chảy tràn trên mặt bàn trà, mang theo sinh khí và năng lượng tích cực lan tỏa khắp căn phòng.

Gom tài lộc và bình yên vào nhà ngày Tết

Trong văn hóa Á Đông, màu vàng luôn là biểu tượng của sự sang trọng, phú quý và hoàng kim. Việc chưng một bình hoa Nghênh Xuân trong nhà ngày Tết không chỉ để ngắm, để thưởng, mà còn gửi gắm vào đó bao nhiêu ước vọng của gia chủ. Những bông hoa vàng rực rỡ tượng trưng cho tiền tài, cho sự thịnh vượng (Kim), còn dáng vẻ mềm mại, dẻo dai của cành hoa lại nhắc nhở ta về sự uyển chuyển, biết nhu biết cương để vượt qua mọi sóng gió trong năm mới.

Hãy tưởng tượng vào buổi sáng mùng Một Tết, khi bạn thức dậy, pha một ấm trà nóng, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, và trước mắt là bình hoa Nghênh Xuân đang khoe sắc thắm. Những cánh hoa mỏng manh nhưng kiên cường, bung nở rực rỡ bất chấp cái lạnh, như đang thì thầm kể câu chuyện về sức sống mãnh liệt. Nó khiến tâm hồn ta bỗng chốc nhẹ bẫng, bình yên đến lạ. Đó không chỉ là trang trí nhà cửa, đó là liệu pháp chữa lành bằng thị giác, là cách ta yêu chiều cảm xúc của chính mình để sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi phía trước. Vậy nên, Tết này, nếu muốn tìm một chút gì đó mới mẻ, mộc mạc nhưng vẫn đủ đầy ý nghĩa, đừng quên đón một bình Nghênh Xuân về nhà nhé!